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В Кыргызстане прошел фестиваль национального напитка "Kымыз-fest-2023"

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- Нина Ничипорова
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В Кыргызстане на джайлоо "Чункурчак" Аламединского района Чуйской области на республиканском уровне прошел этнофестиваль национального напитка "Kымыз-fest-2023".

На фестивале был развернут юрточный городок, проведены мастер-классы по изготовлению кымыза, а также состоялась ярмарка породистого скота. Кроме того, прошли турниры по перетягиванию каната, армрестлингу и мас-рестлингу.

Цель фестиваля - популяризация национального напитка кымыз, информирование молодого поколения об истории и культуре кымыза и о его благоприятном влиянии на здоровье человека.

"Известно, что кымыз хорошо утоляет голод и жажду, полезен для желудка, нормализует секреторную деятельность органов пищеварения, полезен при язве желудка и двенадцатиперстной кишки, при дизентерии, - сказала vb.kg врач кабинета укрепления здоровья Светлана Молдалиева.

Кымыз полезен для жизни, потому что все кисломолочные продукты нормализуют микрофлору желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), повышают иммунитет и защитные функции организма. Кроме того, кымыз обеспечивает организм витамином С, лимонными факторами, низкомолекулярными белками", - добавила доктор.

Также лечение кымызом благотворно влияет на кровь, он обладает бактерицидными свойствами и способностью выделять антибиотические вещества, которые предупреждают и лечат туберкулез, сердечно-сосудистые заболевания. По некоторым данным, кымыз способен замедлить развитие рака.


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URL: https://www.vb.kg/431582
Теги:
фестиваль, Кыргызстан
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