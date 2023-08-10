Ученые НАН КР дали рекомендации по снижению оползневой опасности

Вышла в свет монография директора научно-инженерного центра "Геоприбор" Института геомеханики и освоения недр НАН КР, заведующего лабораторией геоэкологического мониторинга Исакбека Торгоева "Оползневые процессы и риски на территории Кыргызстана".

Монография, изданная типографией "Orange Print" в Бишкеке, посвящена мониторингу и анализу процессов обрушения многочисленных склонов, происходящих в виде оползней, представляющих собой наибольшую опасность в горах Кыргызстана. В работе обобщены результаты научных исследований и инструментального мониторинга оползневых процессов, выполненных автором совместно с сотрудниками научно-инженерного центра "Геоприбор" Института геомеханики и освоения недр по проектам фундаментальных исследований Национальной Академии наук и заданиям Министерства по чрезвычайным ситуациям Кыргызской Республики.

В монографии представлены материалы детального изучения и мониторинга оползней на территории Кыргызстана с применением продвинутых геофизических методов исследований и современных геоинформационных технологий. Рассмотрены особенности развития оползневых процессов в районах бывших урановых рудников в Майлуу-Суу, Мин-Куше, в районе угольных месторождений Кок-Жангак, Кара-Кече, на высокогорном руднике Кумтор, вблизи основных сооружений Камбаратинского каскада ГЭС. Специалисты выявили техногенные факторы развития и активизации оползневых процессов и оценили риски прямых и косвенных последствий оползневой активности.

Как отметил автор издания, они акцентировали внимание и на факторах развития крупных сейсмогенных оползней, в том числе оползней в зоне распространения лессовых пород в горном обрамлении Ферганской долины, формирующихся в результате сложного взаимодействия сейсмотектонических, геологических, гидрогеологических и климатических факторов.

Исследователи проанализировали причины массовой активизации оползневых процессов возникновения катастрофических оползней в многоводные годы. А также рассмотрели тенденции изменения климата в оползнеопасных районах Кыргызстана и их влияние на

режим оползневых процессов в будущем. Но главное, кыргызские ученые не только обсудили проблемы управления рисками оползней в стране, но и дали практические рекомендации по различным мерам предотвращения или снижения оползневой опасности для населения, объектов экономики и инфраструктуры, включая предложения по организации, ведению оползневого мониторинга и его научному

сопровождению.

Издание предназначено как для широкого круга специалистов в области наук о Земле, так и для специалистов МЧС КР, занимающихся вопросами безопасности и снижения ущерба от природных и техногенных катастроф, связанных с оползнями.

Книга может служить в качестве учебного пособия в процессе обучения студентов различных инженерных специальностей, в первую очередь инженеров-геологов, горных инженеров, геотехников, строителей и дорожников.