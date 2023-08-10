На Ошском рынке были демонтированы 280 незаконных объектов

С начала 2023 года муниципальная администрация по Ленинскому району совместно с сотрудниками управления по контролю за землепользованием мэрии города Бишкек, муниципальным предприятием "Тазалык" и сотрудниками УВД Ленинского района проведено 154 рейдовых мероприятия против стихийных торговцев на территории ТРК "Ош базары". Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

"В результате были демонтированы 280 объектов, составлены 63 протокола на 209 000 сом способствовавших стихийной торговле (зонты, столы, металлоконструкции, деревянные конструкции), 29 тележек.

Демонтированные материалы были доставлены в штрафную базу управления по контролю за землепользованием мэрии города Бишкек.

На сегодняшний день проводится работа по ликвидации стихийной торговли".