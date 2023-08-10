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Петроглифы Саймалуу-Таш хотят оцифровать

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У знаменитых петроглифов Саймалуу-Таш могут появиться цифровые копии. Нужны они в первую очередь для того, чтобы можно будет посмотреть на них в музеях Кыргызской Республики, не поднимаясь высоко в горы. Об этом сообщает пресс-служба Фонда поддержки развития туризма КР.

"Саймалуу-Таш – это национальный природный парк. Находится он в Джалал-Абадской области недалеко от села Казарман и знаменит своими петроглифами. Здесь, на высоте более трех тысяч метров, их по разным оценкам от десяти до девяноста тысяч. Самым древним наскальным рисункам более пяти тысяч лет, ученые относят их к эпохе неолита и бронзы. Есть петроглифы скифского периода и средних веков. Увидеть воочию их непросто – от Казармана нужно приехать в базовый лагерь Саймалуу-Таш и оттуда 4 часа верхом на лошадях добираться до самих петроглифов – в зону, где даже летом практически не тает снег. Этот путь проделали ученые Национальной Академии наук – историки, этнографы, геологи - вместе с представителями Министерства природных ресурсов, Фонда поддержки развития туризма и других организаций. Они взяли образцы горных пород и воды, чтобы провести их анализ на базе собственных лабораторий.

Поездке к петроглифам предшествовала большая научная конференция. На ней обсуждалась необходимость включения петроглифов Саймалуу-Таш в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ее участники много говорили о необходимости сберечь уникальные горные рисунки. Как минимум огородить территорию, где они находятся, чтобы пресечь появление на ней животных. Другой проблемой, волнующей специалистов, является тектонический разлом, который проходит как раз в этом месте. Активность горных пород заставляет задуматься о сохранности петроглифов. И оцифровка камней, которая была уже частично проведена в 2016 году, может стать одним из вариантов решения проблемы".


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URL: https://www.vb.kg/431599
Теги:
музей, туризм, Кыргызстан
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