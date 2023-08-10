Мэрия Бишкека продолжает демонтажные работы

На сегодняшний день в городе Бишкек активно демонтируются входные группы, вывески, лестничные площадки. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, в некоторых случаях предприниматели устанавливают объекты самовольно, т.е. без разрешительных документов или объекты расположены в хаотичном порядке, что создает неудобства горожанам и гостям столицы (выступили на муниципальную территорию).

Отметим, что работы проводятся по поручению мэра Эмилбека Абдыкадырова в целях улучшения эстетического и архитектурного облика столицы под председательством заместителя мэра по вопросам муниципального имущества, землепользования и архитектуры Нурдана Орунтаева.

После демонтажа вышеуказанных объектов проводятся ремонтные работы фасадов зданий со стороны районных администраций совместно с городскими службами за счет спонсоров.

Кроме того, после проведения разъяснительных работ со стороны Управления по контролю за землепользованием отдельные предприниматели сносят объекты добровольно и также стараются привести в соответствие свои входные группы, лестничные площадки и т.д после процесса демонтажа.

Уважаемые предприниматели! Мэрия города Бишкек убедительно просит не нарушать правила землепользования и строительства.

"Если вы планируете установить объекты на муниципальной территории, вам необходимо получить соответствующие правоустанавливающие/правоудостоверяющие в Департаменте по управлению муниципальным имуществом (ул.Чокморова, 246) и разрешительные документы МП "Бишкекглавархитектура" (ул.Чокморова,185)"- говорится в сообщении мэрии.