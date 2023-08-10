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Силу Ташиева признали либеральные СМИ

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- Канат Кожоев
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Кыргызстанские средства массовой информации, называющие себя независимыми и строящие свою деятельность на язвительной критике действующей власти, впервые уважительно отозвались о главе ГКНБ генерале Камчыбеке Ташиеве.

Речь – о ценах на дизельное топливо, с ценами на которое Ташиев разобрался в два счета.

5-го августа Ташиев провел совещание с нефтетрейдерами по вопросу ценообразования на топливном рынке. Необходимость такого мероприятия генерал объяснил просто: по его мнению (и оно вполне обоснованно), солярка на местных АЗС продается по завышенным ценам.

Как говорится в сообщении пресс-службы, нефтетрейдерам "было рекомендовано придерживаться социально ориентированной политики ценообразования. Отмечена необходимость снижения и дальнейшего установления цен на дизельное топливо не более чем 63-64 сома за литр. Нефтетрейдеры согласились принять соответствующие меры по снижению цен на дизель".

Не прошло и недели, как результат не замедлил сказаться: информационное агентство 24.kg, еще вчера позволявшее себе довольно резкие суждения о председателе ГКНБ (как, впрочем, и о президенте), согласилось: Ташиев – это сила. Он реально МОЖЕТ. Умеет, практикует. И весьма грамотно справляется с коррупционерами и злоупотребителями.

Был в России генерал Лебедь (ныне покойный). До сих пор у многих, кто его помнит, мурашки по коже от лебедевского "Не советую!"

Ташиев тоже ни с кем особо не ругается и никому не угрожает. Но весьма выразительно "не советует" и "рекомендует". Те, к кому он обращается, понимают с полуслова.


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URL: https://www.vb.kg/431611
Теги:
Камчыбек Ташиев, СМИ, цены, АЗС
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