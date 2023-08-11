ВОЗ предупредила о распространении нового варианта коронавируса "Эрис"

Новый вариант омикрон-штамма коронавируса EG.5 "Эрис" быстро распространяется в мире, в глобальном масштабе наблюдается устойчивый рост доли EG.5 по сравнению с другими вариантами, сообщила Всемирная организация здравоохранения.

Российские вирусологи предсказывают новую волну COVID-19 уже этой осенью, и частично она будет вызвана участием нового варианта омикрона - "Эрисом". Сейчас, по данным Роспотребнадзора, в России с апреля по август обнаружили 17 случаев заражения новым вариантом коронавируса EG.5. Случаи заражения фиксировались в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Магаданской и Иркутской областях, Краснодарском крае, республиках Бурятия и Хакасия. Несмотря на то, что пока инфицированных "Эрисом" только 17 человек, в Роспотребнадзоре считают, что риски осложнения эпидемиологической ситуации по COVID-19, связанные с его распространением, существуют. А значит, они существуют и в нашей стране.

Подъем заболеваемости отмечается в Великобритании, заражения зафиксировали недавно в Индии, Японии, странах Северной Америки. По данным Агентства по безопасности Великобритании, на данный момент каждый седьмой заболевший в Соединенном Королевстве заражается именно "Эрис", сейчас он уступает по распространенности только штамму "Арктур". Причем заболеваемость "Эрис" и другими вариантами ковида уже начала расти, хотя осенний сезон простуд еще не наступил. Все больше тестов оказываются положительными. Эксперты уже выражают озабоченность этим ростом и увеличением числа госпитализаций, особенно среди пожилых людей. Некоторые эксперты также высказывают опасения, что новый штамм может иметь повышенную способность уклоняться от иммунитета.

Среди симптомов "Эрис" врачи отмечают насморк, головную боль, усталость, чихание, боль в горле, повышение температуры.

"Коронавирусная инфекция, как ранее мы и говорили, никуда не исчезла, риск заболевания сохраняется, - пояснила vb.kg врач Светлана Молдалиева. - Поэтому важно помнить, что для профилактики COVID-19, как и других респираторных инфекций, необходимо регулярно мыть руки, по возможности избегать мест скопления людей, а также близкого контакта с людьми, имеющими явные симптомы респираторного заболевания".

По мнению инфекционистов, остается актуальной вакцинация. Сообщается, что обновленная вакцина "Спутник V", защищающая от новых штаммов, ожидается уже в сентябре.