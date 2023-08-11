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В Чолпон-Ате стартовал международный молодежный форум стран ЦА

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- Назгуль Абдыразакова
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В городе Чолпон-Ата Иссык-Кульской области стартовал молодежный форум государств Центральной Азии, приуроченный к 95-летию со дня рождения Чингиза Айтматова.

На открытии мероприятия присутствовали министр культуры информации, спорта и моложёной политики КР Алтынбек Максутов, государственный и общественный деятель Осмонакун Ибраимов, депутат Жогорку Кенеша Эрулан Кокулов, руководитель управления Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан Алмагуль Кутанова, начальник департамента Министерства молодежный политики и спорта Республики Узбекистан Азим Холмаматов, вице-президент Иссык-Кульского форума имени Чингиза Айтматова.

Перед участниками с приветственным словом выступил Алтынбек Максутов.

"Чингиз Айтматов был не только известным и талантливым писателем, произведения, которого были переведены на 174 языка мира, но и истинным героям своего времени. Его творчество олицетворяет дух Центральной Азии, а его идеи проникают глубоко в сердце молодых людей, вдохновляя стремиться к высшим целям и преодолевать трудности. В этот день я хочу подчеркнуть важность молодежи как движущий силы общества. Молодые люди являются проводниками инновации и прогресса ваши идеи и стремления определяет будущее страны и Центральноазиатского региона в целом. Особо хочу подчеркнуть значимость культуры, информации, спорта для молодежи. Культура это душа нации и вы молодые люди можете активно участвовать в сохранении и развитии культурного наследия своего народа. Информация это сила и мы обязаны обеспечить свободный, открытый доступ информации для всех граждан. Спорт это здоровье и единство. Я призываю вас активно заниматься спортом, развивать физическую культуру. На этом форуме вы имеете уникальную возможность обменяться опытом объединив усилия и предложив инициативы, которые будут способствовать развитию молодежи и общества в целом.

Я надеюсь этот форум станет отправной точкой для новых идей, проектов и дружеских связей. Давайте вместе сделаем Центральную Азию местом где каждый молодой человек будет иметь возможность реализовать свой потенциал и внести свой вклад в процветание нашего региона. Также пользуюсь случаем хотел бы поздравить с наступающим международным днём молодежи, который ежегодно отмечается 12 августа.

Помните что жизнь полна вызовов но именно в них заключается возможность для личностного роста и развития",- сказал министр.


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URL: https://www.vb.kg/431619
Теги:
форум, Иссык-Куль, Чингиз Айтматов
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