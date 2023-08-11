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В Бишкеке пройдет международный конгресс по сохранению женского здоровья

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В Бишкеке 18 – 19 августа 2023 года пройдет первый международный конгресс по эндоскопической хирургии "Гинекология без границ".

Мероприятие пройдет с участием ведущих гинекологов-эндоскопистов Кыргызстана, а также из стран ближнего и дальнего зарубежья: Азербайджана, Казахстана, Узбекистана и Украины.

В конгрессе также примут участие более 100 врачей со всех регионов республики.

Цель мероприятия: повышение уровня знаний и уровня информированности в области сохранения женского здоровья.

Эксперты в докладах представят и обсудят последние мировые тенденции развития диагностики и лечения гинекологии. Участники конгресса "Гинекология без границ" смогут принять участие в дискуссиях, перенять практический опыт стран-участников и обменяться мнениями по волнующим вопросам.

Фокус программы конгресса: онлайн трансляция из операционной, где на практике известные хирурги из Узбекистана, Азербайджана и Казахстана проведут уникальные операции лапороскопическим путем сохранения матки и операцию без разреза при раке тела матки.

Организаторы мероприятия: Министерство здравоохранения Кыргызской Республики, Национальный центр онкологии и гематологии при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики, Кыргызский государственный медицинский институт переподготовки и повышения квалификации (КГМИПиПК) им. С.Б.Даниярова.

Для информации: К большому сожалению, мы должны признать крайне неприятный факт неуклонного роста во всем мире заболеваний связанных с эндометриозом: как эндометриоз яичников, органов гениталий, а также внеорганных поражений. Растет и неуклонный рост онкологических заболеваний, в том числе и рака эндометрия.


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URL: https://www.vb.kg/431621
Теги:
здоровье
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