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Сталинский опыт как решение энергетических проблем в Кыргызстане

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- Канат Кожоев
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Садыр Жапаров ввел чрезвычайную ситуацию в энергетике, бросив все силы и мобилизовав все ресурсы на восстановление энергетического комплекса.

Кыргызская энергетика переживает не лучшие времена. Однако ошибочно было бы думать, что раньше (при СССР) никаких проблем с электричеством не было. Были. В частности, в годы Великой Отечественной войны и электростанции, и сами энергетики работали на пределе. Однако если что-то шло не так и случалась авария, уже через час, по воспоминаниям специалистов в области энергетики того времени, приходилось объясняться с самим товарищем Сталиным.

Сейчас это кажется невероятным, но во время войны научились ремонтировать линии без отключения электричества. Для сохранения людей на энергообъектах и устранения кадрового голода Госкомитет обороны принял постановление, по которому инженерно-технический и рабочий персонал организаций не подлежал мобилизации.

Вопросами энергетики в том числе занимался ГКО (Государственный комитет обороны). Именно он с подачи Сталина дал старт атомному проекту в СССР. И речь не только (и не столько) об атомной бомбе, но о становлении и развитии перспективной атомной энергетики.

Уже в конце июня 1941 года был разработан Мобилизационный народнохозяйственный план, предусматривающий перевод народного хозяйства на рельсы военной экономики с утверждением списка ударных строек – особенно электростанций, имеющих оборонное значение. Только за 1941 год запущены четыре гидро- и теплоэлектростанции; за 1942-й – девять. В 1943 году началось восстановление разрушенных крупных энергетических объектов с переоборудованием, модернизацией и последующим расширением.

Несмотря на исключительно тяжелые условия, строительные и восстановительные работы велись с высокой интенсивностью. Завершилось все не только устранением энергетического кризиса, но и стремительным наращиванием мощностей.

В советское время был избыток электроэнергии, она шла на экспорт. Но с тех пор как Кыргызстан обрел независимость, не было построено ни одной электростанции, не обновлялись трансформаторы и высоковольтные линии. Оборудование износилось более чем на 80 процентов… А население увеличилось в полтора раза.

Потому-то президент Садыр Жапаров назвал кыргызскую энергетику полуживой. И подписал указ о введении режима чрезвычайной ситуации в энергетике до 2026 года. Эта мера должна привести к тому, что выработка электричества покроет потребности страны и даже позволит отрасли поставлять излишки на экспорт.

Согласно указу, Минэнерго может определять и выделять земельные участки под строительство возобновляемых источников энергии. С 1 сентября прекращаются права пользования земельными участкам, которые предназначены для строительства энергообъектов, но используются по другому назначению.

Главная цель режима ЧС, по словам Садыра Жапарова, - дать возможность Министерству энергетики быстрее решать вопросы со строительством новых электростанций.

Что конкретно представляет собой режим ЧС, рассказал министр энергетики Таалайбек Ибраев:

- Мы должны за три года закрыть нехватку генерирующих мощностей. На ближайшее время актуально строительство Камбаратинской ГЭС-2, это даст нам 150 мВт новых мощностей. Также у нас идет реконструкция Токтогульской ГЭС, там будет новой мощности 120 мВт.

Далее у нас на этот год запланировано строительство малых ГЭС примерно на 90-100 мВт. В этом году, к зиме, мы должны дать дополнительных 173 мВт, в следующем году – уже 689 мВт, в 2025-м – 769, в 2026-м – 629 мВт. К 2035 году должны выработать 40 миллиардов кВт/ч при потреблении в 25 миллиардов. Это когда заработают наши большие ГЭС: Камбар-Ата-1, Казарман, Сары-Жаз, Верхне-Нарынский каскад.

Режим ЧС дает полномочия фонду зеленой энергетики. Например, есть у районной администрации земли, которые не используются. Это не пастбища. Там нет воды – следовательно, ничего не растет. Эти земли райадминистрация должна передать фонду зеленой энергетики. Придут инвесторы, мы совместно с этим фондом выделим им землю. Инвестор оплатит сельхозпотери, хотя испокон веков там ничего не росло и ни копейки никто не платил. Еще заплатит за аренду…

Условия для инвестора должны быть такими, чтобы он зашел в один кабинет, переговорил, получил всю документацию и пошел инвестировать. А до этого с двенадцатью ведомствами надо было согласовать, чтобы получить условно 100 гектаров земли… В ближайшие три года нам надо закрыть дефицит электроэнергии и выйти на экспорт.

Весь этот перечень мероприятий по скорейшему выходу из энергокризиса очень напоминает сталинской Мобилизационный народнохозяйственный план, когда все подчинено одной цели – в максимально короткие сроки максимально решить проблему дефицита электроэнергии. Это необходимо стране и каждому гражданину в отдельности, потому что ситуация в самом деле сложилась чрезвычайная. Теперь все зависит только от профессионализма энергетиков и строителей, от сознательности руководителей районных администраций, от нашего понимания сути происходящего и доверия тем, кто обещает за три года вывести нас из энергетического тупика.


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URL: https://www.vb.kg/431623
Теги:
Садыр Жапаров, чрезвычайные ситуации, энергетика, СССР, Кыргызстан
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