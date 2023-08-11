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Россия - главный гарант продовольственной безопасности в Кыргызстане

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В конце июля Всемирная продовольственная программа ООН сообщила о поступлении в Кыргызстан очередной партии продовольственной помощи. Ее в республику отправила Россия - основной донор программы с 2008 года. Партия обогащенной муки и растительного масла будет распределена между уязвимыми слоями населения республики, а также школами для обеспечения полноценного горячего питания в младших классах.

Россия долгие годы поддерживает население Кыргызстана, предоставляя продовольствие через ВПП ООН. Продукты питания из гуманитарной помощи выступают в качестве оплаты труда за выполнение общественно полезной работы по восстановлению ирригационных сетей и пахотных земель, а также на увеличение сельскохозяйственного производства, расширению лесов и строительству мостов и т.д.

В эти проекты по всей стране вовлечены более 5 тысяч 200 семей или 26 тысяч человек. Согласно существующим договоренностям за участие в социальных проектах каждая семья получает по 300 килограммов обогащенной муки и 15 литров масла. Это является хорошей поддержкой семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Для понимания, в республике около 1,6 млн жителей живут менее чем на $1,3 в день. Этого недостаточно для обеспечения их необходимым количеством питательных веществ и килокалорий.

Но это не единственная помощь от Российской Федерации. У ВПП ООН есть и другое направление поддержки кыргызстанцев, которое реализуется через организацию горячего питания в школах. Последние исследования показывают, что 13% детей до 5 лет страдает от задержки роста, а 43 % в той же возрастной группе подвержены анемии. Это все происходит из-за того, что дети не получают необходимых витаминов и микроэлементов. Именно поэтому было решено развивать культуру питания в учебных заведениях. Даже если ребенок не может полноценно питаться дома это компенсируется в школе.

На сегодня в Кыргызстане 450 школ перешли на такую модель горячего питания младшеклассников. Ежедневно детей обеспечивают одним горячим блюдом, свежей выпечкой и компотом.

Все это было бы невозможно без поддержки России, которая выступает крупнейшим донором продовольственной программы. С 2008 года, РФ уже поставила в Кыргызстан 1,4 тысячи тонны продовольствия. Оно включало более 1,2 тысячи тонны обогащенной (витаминизированной) муки и 182 тонны растительного масла. Этот вклад является частью давней поддержки Россией наиболее уязвимых слоев населения нашей республике. Таким образом правительство РФ помогает укрепить систему соцзащиты и повысить устойчивость сельских общин.

Получается, что вот уже много лет Россия постоянно поддерживает десятки тысяч беднейших семей Кыргызстана. Не останавливала она свою помощь и во время пандемии: через ВПП ООН РФ продолжала предоставлять продовольствие людям, которые больше всего в нем нуждались.

Это в очередной раз доказывает, что Россия является самым надежным союзником Кыргызстана. С таким стратегическим партнером мы можем быть уверены, пока мы вместе, нам не страшны ни климатические катаклизмы, ни голод. И это не просто слова: в 2022 году уровень обеспеченности стран ЕАЭС аграрной продукцией и продовольствием достиг 92,6%, а в 2023 года предполагается довести его до 95%.

За счет собственного производства государства-члены полностью удовлетворяют внутреннюю потребность в зерне, свинине, мясе птицы, яйцах и растительных маслах, а обеспеченность овощами увеличилась до 95%.

Высокие показатели продовольственной безопасности ЕАЭС гарантируют такие члены союза, как Россия, Беларусь, Казахстан. К примеру, острый дефицит зерна и масла Кыргызстану легко может компенсировать РФ с ее излишками производства, а сахара - Беларусь.

"Кыргызстан - импортозависимая страна. Это значит, что большую долю продуктов питания мы вынуждены завозить из других стран. Одним из основных поставщиков продовольствия к нам выступает Россия. Поэтому зависимость продовольственной безопасности Кыргызстана от РФ сегодня критическая. Это видно по товарам, которые мы импортируем оттуда. Только с января по май этого года мы завезли из РФ 144,7 тысячи тонны пшеницы и меслина на $22,4 млн, 10,8 тысячи тонны сахара - на $7,2 млн, 13,4 тысячи тонны масла подсолнечника - на $15,2 млн. Кроме того значительную долю российских поставок занимают куриные яйца, мясо птицы и хлеб. Суммарно поставки этих продуктов в КР только за пять месяцев текущего года оценены в $17,9 млн. Это сотни тысяч тонн продовольствия, без которого страна не обойдется", - прокомментировал эксперт, редактор собственного Telegram-канала Денис Бердаков.

К слову, страны ЕС сегодня могут только мечтать о том, чтобы оказаться на нашем месте. Рост цен на энергоносители, трудности с поставками украинского зерна и климатические изменения – все это рисует для Европы не самое благополучное будущее. Вместе с тем, хотя на сегодня очевидно, что Запад прекрасно осознает, что попал в собственную ловушку, введя беспрецедентные пакеты санкций против России, и США, и ЕС не оставляют попыток рассорить нас со стратегическим партнером, наплевав на то, какие плачевные последствия ждут КР в случае разрыва связей с РФ.

Впрочем, внутри республики есть понимание, что нам без России и ЕАЭС никуда. На РФ приходится более 32% доли всего кыргызского экспорта. Только за шесть месяцев этого года мы экспортировали в две страны ЕАЭС - Россию и Казахстан - 34,6 тысячи тонн молочной продукции. Для сравнения в США за тот же период было отправлено всего 24 тонны. Эти цифры очень четко демонстрируют, что предоставляемые Западом торговые преференции, это всего лишь пустышки. Что-то вроде бус, на которые европейские колонизаторы выменивали целые земли у американских индейцев.

Так что, неудивительно, что официальный Бишкек не готов идти на поводу у западных партнеров, ведь Россия для нас этого не только импорт жизненно необходимых товаров, но и крупнейший рынок сбыта. То есть вместе с РФ мы не только сыты, но и экономически защищены.


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URL: https://www.vb.kg/431624
Теги:
Россия, Кыргызстан
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