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Первая партия новых автобусов для Бишкека в пути

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Столичный муниципалитет ожидает первую партию новых пассажирских автобусов в количестве 50 штук, сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Новые автобусы выйдут на линию обслуживания населения города Бишкек до 15 сентября 2023 года.

Также, по согласованному графику с компанией "Zhong Tong Bus" поставка 450 штук пассажирских автобусов ожидается до конца 2023 года, остальные 500 единиц прибудут в 1 квартале 2024 года.

Напомним, ранее был подписан контракт на поставку 1000-единиц пассажирских автобусов на газомоторном двигателе марки ZHONGTONG BUS HOLDING CO., LTD модели LCK6105.

Данный проект реализуется при поддержке Кабинета Министров и Президента Кыргызской Республики с Китайской Народной Республикой (КНР) у компании "Zhong Tong Bus" для города Бишкек в целях обновления подвижного состава предприятия и улучшения эффективности транспортной системы путём создания удобства для населения города Бишкек.


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URL: https://www.vb.kg/431627
Теги:
Бишкек, автобусы
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