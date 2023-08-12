Бишкеку требуются водители автобусов и троллейбусов

Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие и троллейбусное управление приглашает в свою команду водителей категории "D" в связи с нехваткой водителей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

А для новичков бесплатное обучение и стажировка, а после прохождения курса мы гарантируем официальное трудоустройство и достойную зарплату.

Требования к водителям:

- Опыт вождения должен быть выше 3 лет в категории D;

- Возраст от 21 до 60 лет;

Для всех заинтересованных просим обращаться по телефонам: Автобусный парк 0705 86-84-64, 0312 53-18-14 Whatsapp 0555 525 452.

Троллейбусный парк: 0(312) 657590, 0701 507 700

Напомним, что после перехода на безналичный расчет с 20 августа месячная заработная плата водителей составит 50 тысяч сомов.