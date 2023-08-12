Госагентство по защите персданных направило КР запрос в "Яндекс.Такси Корп"

Госагентство по защите персональных данных направило запрос в "Яндекс.Такси Корп" для изучения законности обработки данных граждан Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным СМИ, с 1 сентября 2023 года Федеральная служба России (ФСБ) России получит доступ к данным пользователей сервиса "Яндекс Такси", в том числе в Кыргызской Республике (КР). В связи с этим Государственное агентство по защите персональных данных при Кабинете Министров Кыргызской Республики (далее - Агентство) изучило приложение Yandex Go и его Политику конфиденциальности. В результате были выявлены некоторые нарушения законодательства. В мобильном приложении Яндекс Go политика конфиденциальности представлена только на русском языке и содержит положения, не соответствующие законодательству КР. Кроме того, в документе указано, что "Яндекс может собирать данные о посещаемых организациях, вкусах и предпочтениях, данные телефонной книги и т. д.". Однако не указано, с какой целью собираются эти данные, что является нарушением прав субъекта.

Агентство также указывает, что в случае, если центр обработки данных не находится на территории Кыргызстана, такая передача персональных данных будет считаться трансграничной передачей персональных данных. Кроме того, любая передача персональных данных иностранным организациям без соблюдения требований внутреннего законодательства будет считаться нарушением и может быть применена форма наказания в зависимости от степени общественной опасности. При этом для работы с персональными данными граждан КР на территории страны все юридические лица должны быть зарегистрированы в "Реестре держателей (обладателей) массивов персональных данных". Однако по состоянию на 9 августа 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью "Яндекс.Такси Корп" не прошло процедуры регистрации и согласования в Реестре.

Агентством направлен запрос в адрес ООО "Яндекс.Такси Корп" с требованием предоставить информацию предоставить в срок до 18 августа 2023 года документацию по взаимодействию с организациями, на серверной инфраструктуре которых осуществляется обработка персональных данных граждан Кыргызской Республики, если серверная инфраструктура находится за пределами страны, а также предоставить информацию о порядке и форме получения согласия на обработку персональных данных клиентов ООО "Яндекс.Такси Корп".