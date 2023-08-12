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Минкультуры оштрафовало телеканалы "312 КИНО" и "312 ТВ"

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Два кыргызстанских телеканала оштрафованы за неисполнение норм о вещании на кыргызском языке, сообщает пресс-служба Минкультуры КР.

По данным пресс-службы, за полгода министерство культуры провело плановую проверку семи телеканалов. Это "312 Музыка", "НТС", Кью спорт", "Бакайнур-Мега", "Тумар ТВ", "312 КИНО" и "312 ТВ".

"Выявлено, что телеканалы "312 КИНО" и "312 ТВ" не соблюдали пункт 2 статьи 8 Закона "О телевидении и радиовещании" КР, которая гласит, что не менее 50 процентов вещания должны вести на государственном языке, в том числе с 7.00 до 10.00 и с 18.00 до 23.00.

Согласно закону "О телевидении радиовещании" канал обязан соблюдать норму в 50% вещания на государственном языке.

Телевизионные компании "312 КИНО" и "312 ТВ" были оштрафованы на 23 тысяч сомов каждая".


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URL: https://www.vb.kg/431635
Теги:
кыргызский язык, Кыргызстан
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