Трудовая миграция в Россию спасает сотни тысяч кыргызстанцев от бедности

Россия создают условия для облегчения процесса трудоустройства мигрантов из Кыргызстана. Недавно Министерство труда республики подписало Меморандум о сотрудничестве с Союзом содействия развития проектов в сфере миграции "Миграционный альянс" Санкт-Петербург. Документ призван улучшить процесс трудоустройства мигрантов из Кыргызстана на российских предприятиях, взаимодействие с работодателями, а также информирование граждан о возможностях занятости.

Трудовая миграция стала мощной силой, стимулирующей экономическое развитие и рост в Кыргызстане. Для кыргызстанцев, которые не могут зарабатывать на родине из-за того, что работы попросту нет, трудоустройство за границей - это единственная возможность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь.

По этой причине по разным оценкам около 1,5 млн наших граждан сегодня находятся на заработках в разных странах мира. Наши есть везде - в Южной Корее, Европе, Турции и Казахстане. Однако первенство по количеству трудящихся кыргызстанцев принадлежит России. Там сегодня работает миллион кыргызстанцев. Это делает РФ самым крупным внешним рынком труда для Кыргызстана.

Именно наши трудовые мигранты в России сегодня обеспечивают стране миллиарды долларов финансовых поступлений. Согласно официальной статистике в 2022 году они перевели на родину $2 млрд 780 млн, что составляет 97% от всего объема переводов полученных республикой.

Эти деньги имеют решающее значение для страны. Они служат жизненно важным источником иностранной валюты для экономики Кыргызстана, а также оказывают значительное влияние на сокращение бедности, стимулируя местную экономику и повышая уровень жизни.

По данным исследования 2019 года (более свежих отчетов такого характера нет) денежные переводы помогли сократить национальный уровень бедности в Кыргызстане сразу на 11,1%, с 31,2% до 20,1%. То есть без поддержки денежных переводов за чертой бедности могли оказаться 715 тысяч кыргызстанцев. Эти цифры красноречивей любых слов показывают важность для наших граждан возможности трудоустройства в России.

Вместе с тем работа в РФ для наших трудовых мигрантов это не только возможность более достойного заработка. Это также дает возможность кыргызстанцам приобретать ценные навыки и опыт. Многие работают в секторах, требующих технической экспертизы или специализированных знаний, которые они позже могут привезти обратно в Кыргызстан, чтобы внести свой вклад в его экономику. Знакомство с другой рабочей средой и культурой способствует их личностному и профессиональному росту, расширяя их кругозор и перспективы.

"В России наше сообщество мигрантов не только оказывает финансовую поддержку своим семьям посредством денежных переводов, но и занимается предпринимательством. Многие получают образование в области менеджмента и делового администрирования, совершенствуя в процессе свои навыки и знания. В глобальном масштабе трудовая миграция в Россию приносит нам множество преимуществ. Это дает ценный опыт и возможности трудоустройства, которые иногда сложно обеспечить в пределах наших собственных границ из-за ограниченной доступности рабочих мест. Экономическая взаимозависимость между нашими странами неоспорима, что делает эту миграцию взаимовыгодным соглашением", - говорит эксперт Бакыт Бакетаев.

Многие ошибочно сегодня считают, что взгляд наших мигрантов при выборе страны для заработка падает на Россию только из-за отсутствия языкового барьера. Действительно, хорошее знание русского языка очень помогает кыргызстанцам с трудоустройством.

"Объединяющий фактор русского языка играет важную роль. Поскольку на русском языке широко говорят в Кыргызстане. Этот навык способствует эффективному общению, созданию бизнеса и трудоустройству в России. Это преимущество отличает нас от мигрантов в других странах, которые могут сталкиваться с языковыми барьерами и проблемами при адаптации к новым условиям", - считает Бакетаев.

Вместе с тем, в последние годы Россия предприняла множество шагов по улучшению условий труда и социальной защиты трудящихся-мигрантов. Различные инициативы обеспечивают доступ к медицинскому обслуживанию, социальным льготам и их правовой защите.

К примеру, сегодня для изменения цели въезда в Россию кыргызским мигрантам нет необходимости покидать страну и въезжать снова. Достаточно обратиться в уполномоченный госорган РФ.

Недавно также были приняты поправки в федеральный закон о миграционном учете, которые дают право иностранцам уведомлять онлайн о месте своего пребывания. Для этого нужно иметь личный кабинет на портале "Госуслуги". Кроме того, уже с ноября этого года кыргызстанцы смогут легально вставать на миграционный учет в России, используя так называемую уведомительную регистрацию - для себя и членов своих семей. Причем сделать это можно будет и в электронном виде.

Россия стремится предоставить самые благоприятные условия трудовым мигрантам из Кыргызстана. И поэтому сегодня кыргызстанцы с максимальной эффективностью используют преимущества работы в РФ и ЕАЭС.

Между тем, не только Кыргызстан, но и Россия выигрывает от притока трудовых мигрантов, которые вносят свой вклад в развитие различных секторов российской экономики. Таким образом наши сограждане, выезжающие на заработки в РФ, способствуют укреплению отношений, экономического сотрудничества и культурному обмену между нашими государствами.