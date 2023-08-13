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Спаситель нарынских сердечников встретил 75-летие на рабочем месте

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- Нина Ничипорова
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Свой 75-летний юбилей отметил основатель кардиологической службы в Нарынской области, замечательный врач-кардиолог Кайыпбек Кадыралиев. 45 лет своей жизни он посвятил развитию кардиологии в родных местах и до сих пор возглавляет созданное им в 1980 году кардиологическое отделение в Нырынской областной больнице, которое благодаря его стараниям превратилось сегодня в современную клинику.

"Профессия врача и медицина стали призванием и делом всей жизни Кайыпбека Кадыралиева. Признанный врач, человек невероятной энергетики и уникального таланта, свою судьбу он посвятил благородному делу - сохранению здоровья и жизней людей. Мы четко усвоили его слова: главное качество врача – внимание к пациенту. Его профессионализм и отношение к людям, к больным вызывают искреннее восхищение, - сказали vb.kg коллеги юбиляра. – О таких, как Кайыпбек Кадыралиевич, говорят, что он сделал себя сам. И это - истинная правда".

Как показывает история, большинство людей, "сделавших себя сами" имеют "народное" происхождение. Кайыпбек Кадыралиев родился в семье пастуха в поселке Жылан-Арык Нарынской области, неподалеку от границы с Китаем. Несмотря на непростое детство –

тяжелое послевоенное время, бедность, - мальчик тянулся к знаниям, прилежно учился, вообще рос самостоятельным парнем и старался помочь, если кому-то требовалась его помощь. Может быть, эта черта характера предопределила выбор профессии. После

окончания школы в 1966 году юноша поступил на лечебный факультет тогда еще Кыргызского государственного медицинского института.

В 1972 году молодой специалист решил продолжить обучение на кафедре судебной медицины и патологической анатомии, став ее ассистентом. Чуть позже проходил интернатуру в городской больнице Кызыл-Кия Ошской области. Затем два года проработал самостоятельно врачом-терапевтом в селе Кан Кадамжайского района. Сельчане благодарили Аллаха за то, что послал им молодого, но такого грамотного и внимательного доктора, к которому бежали по любому поводу и днем и ночью. Что называется нарасхват Кайыпбек Кадыралиев был и в Нырыне. Как он вспоминает сам,пришлось работать и терапевтом, и патологоанатомом, и врачом скорой помощи. А вскоре руководство области назначило его начальником МЧ ИТК города Нарын.

Кайыпбек Кадыралиевич и тогда, и сейчас - всегда в поиске новых решений, следит и интересуется медицинской литературой. Ведь медицинская наука не стоит на месте. Молодого врача-кардиолога уже тогда не оставляла давняя мечта – заняться наукой. Это сейчас молодежь она не особо прельщает. Тогда было иначе. Тем более, что Кыргызстан был и остается центром научных исследований. Именно советским и кыргызским ученым принадлежат достижения в области высокогорной медицины. Своеобразным "кластером", если хотите, "живой" лабораторией для изучения физиологии и патологии человека в условиях горной гипоксии была и остается Нарынская

область - регион с уникальным расположением на высоте более 2,5 тысячи метров над уровнем моря.

1978 год без преувеличения стал переломным для Кайыпбека Кадыралиевича. Судьба свела его с легендарным академиком Мирсаидом Миррахимовым, возглавлявшим в то время кафедру факультетской терапии им. Вольского в КГМИ. Обучение в клинической ординатуре под руководством академика Миррахимова не прошло бесследно. После ее окончания в 1980 году доктор Кадыралиев вернулся в

родной город Нарын, где на базе областной больницы при поддержке учителя открыл отделение кардиологии, которым руководит до сих пор.

А год спустя оно стало научным филиалом Национального центра кардиологии и терапии, в последующем получило статус клинического медицинского центра им. академика Миррахимова. На основе накопленного клинического материала Кайыпбек Кадыралиевич в 1989 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата медицинских наук.

Возглавляемое им отделение превратилось в современную клинику, рассчитанную на одновременное лечение 60 пациентов, с собственным блоком интенсивной терапии и реанимации, кабинетами функциональной диагностики с современным оборудованием, позволяющим проводить эхокардиографию, ЭКГ, холтеровское мониторирование, тредмил-тест, спирография и другие исследования. Его бесценный опыт и мастерство позволили вернуть к жизни более 200 тысяч пациентов, заставив их сердца биться вновь. И сейчас возглавляемая им клиника является передовой не только в области, но и во всей республике. По инициативе Кадыралиева перед ней установлен памятник академику Мирсаиду Миррахимову, как дань уважения жителей Нарынской области великому ученому.

Под руководством Кадыралиева клиника развивается как крупный научно-исследовательский центр. Сейчас юбиляр работает над модернизацией клиники, планирует внедрить в Нарынской области современную программу "острого коронарного синдрома", открыть первое на севере Кыргызстана рентгенэндоваскулярное отделение, что позволит в десятки раз снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. Эти современные лечебно-диагностические методы откроют для врачей и пациентов области новые возможности.

Имеющаяся клиническая база позволяет продолжить научную работу в области горной медицины. Ежегодно на базе Нарынской областной больницы проводятся республиканские и международные конференции, наиболее известной из которых являются ежегодные "Миррахимовские чтения". За годы трудовой деятельности Кайыпбеком Кадыралиевичем подготовлено 15 врачей-кардиологов и терапевтов, ныне успешно работающих в различных уголках страны.

Многолетний и кропотливый труд Кайыпбека Кадыралиевича не остался незамеченным. Он - отличник здравоохранения Кыргызстана и заслуженный врач. Имеет множество почетных грамот, в том числе от президента.

При всей сложности работы никто из коллег Кайыпбека Кадыралиевича никогда не слышал от него жалоб на усталость и на свою судьбу. Конечно, очень большую роль в этом сыграла его семья, жена. Кайыпбек Кадыралиевич считает, что вообще часть его заслуг принадлежит именно ей - Гале Джумакматовне, которая сама стояла у истоков развития медицины Нарынской области. На протяжении 25 лет работала старшей медицинской сестрой в терапевтическом отделении Нарынской областной больницы. И уже сразу после свадьбы поняла, что на первом месте у мужа всегда будет больница. Как мудрая и любящая женщина, она приняла это условие. Поэтому возвращается домой Кайыпбек Кадыралиевич всегда с радостью. Знает, что дома его ждут и очень любят.

И пусть эта знаменательная дата придаст мэтру кыргызской медицины энергии и жизненных сил для будущих успехов и профессиональных достижений. Его жизнь - яркий пример трудолюбия и бесконечной преданности своему делу. Нарынчане гордятся им и благодарны за то, что свой талант он отдает им. Тысячи пациентов обрели благодаря ему вторую жизнь, а специалисты получили уникальный врачебный опыт и знания.


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URL: https://www.vb.kg/431641
Теги:
Нарынская область, юбилей, медицина, больница, врачи
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