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С 12 по 14 августа в Кыргызстане ожидается резкое изменение погоды

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С 12 по 14 августа в Кыргызстане ожидается резкое изменение погоды. Об этом сообщает МЧС.

По его данным, на большей части территории республики в предгорных и горных районах ливневые дожди, в высокогорных районах переход дождя в снег, местами осадки интенсивные.

В связи с этим МЧС рекомендует всем, кто собирается отдохнуть в горных местностях, кто интересуется вопросами путешествия в горах, а также занятие альпинизмом в этот период, то по мере возможности воздержаться и перенести на другие дни.

"Напомним, такая неустойчивая погода осложнит работу транспорта, связи, энергетических и коммунальных служб, а также выпас и содержание скота на пастбищах" - говорится в сообщении ведомства.


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URL: https://www.vb.kg/431644
Теги:
МЧС, Кыргызстан, прогноз погоды
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