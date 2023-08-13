В Ташкенте каждое дерево получит паспорт и персонального смотрителя

Каждое дерево в Ташкенте получит ответственного за его состояние и паспорт. Об этом 10 августа заявила пресс-служба хокимията (администрации) столицы Узбекистана, передает Фергана.

В мэрии сообщили, что к 2030 году площадь зеленых насаждений в Ташкенте планируется довести с нынешних 900 до 5000 гектаров. Процесс будет разгоняться постепенно: в 2024 году площадь увеличат на 300 га, в 2025-м – на столько же, в 2026-м - на 500, затем на 600, 700, 800 и 900 га.

Напомним, что о планах довести площадь зеленых насаждений в столице Узбекистана до 5000 га в ходе предвыборной кампании заявлял президент страны Шавкат Мирзиёев. По его словам, ежегодно по всему городу будет высаживаться не менее одного миллиона декоративных и плодовых деревьев. В Яшнабадском, Янгихаетском, Сергелийском и Мирзо-Улугбекском районах на 4000 га создадут зеленые и тематические парки.

Паспортизацию деревьев планировалось начать еще в марте 2020 года, причем по всему Узбекистану, проведя инвентаризацию растений.

В ноябре 2021 года в Узбекистане стартовала программа "Яшил макон" ("Зеленое пространство"), в рамках которой за пять лет в стране намечено высадить миллиард деревьев. Уже спустя три месяца Мирзиёев заявил о фактах приписок при посадке деревьев в рамках программы. Позже наличие в отчетах о посадке деревьев многомиллионных приписок подтвердили Счетная палата Узбекистана и министр экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Узбекистана Азиз Абдухакимов. Они также заявили о безразличии чиновников к судьбе миллионов саженцев, отсутствии полива и ухода за растениями.

С ноября 2019 года в Узбекистане действует мораторий на вырубку деревьев и кустарников, а с января 2022-го ужесточено наказание за его нарушение. Несмотря на это, уничтожение растений в стране продолжается. В частности, в 2022 году сотрудники Инспекции по контролю в сфере экологии и охраны окружающей среды выявили 4673 случая незаконной вырубки деревьев и кустарников, штрафы за это превысили 7 млрд сумов ($625 тысяч), ущерб природе составил более 10 млрд сумов ($893 тысячи). Большинство правонарушений было совершено в Каракалпакстане, Ташкенте, Бухарской, Кашкадарьинской, Самаркандской и Ташкентской областях.