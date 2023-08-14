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Германия готовится передать Украине разведывательные "супердроны" Luna NG

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Немецкий оборонный концерн Rheinmetall по заказу Германии до конца 2023 года поставит украинским вооруженным силам беспилотный комплекс Luna NG для ведения воздушной разведки. Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на немецкий таблоид Bild.

Издание называет Luna NG "супердроном", который может "видеть и слышать". Luna NG - модернизированная версия беспилотника Luna X-2000, находящегося на вооружении бундесвера с начала 2000-х годов. Легкий разведывательный дрон самолетного типа может непрерывно лететь в течение 12 часов на расстояние свыше 100 километров, максимальная высота полета - пять тысяч метров. Запуск осуществляется с катапульты.

В комплекты, которые планируют передать Украине, войдут наземная станция управления, несколько беспилотников и стартовая катапульта.

Rheinmetall собирается выпустить версию разведывательного дрона, способного нести вооружение. Но для версии, которую поставят в Украину, это пока невозможно.

Власти Германии неоднократно оказывали военную помощь ВСУ в ходе полномасштабного вторжения войск РФ в Украине. Так, Германия передала украинской армии танки Leopard и боевые машины пехоты Marder. Кроме того, по данным немецких СМИ, власти Германии обсуждают поставку дальнобойных ракет Taurus, но решение пока не принято.


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URL: https://www.vb.kg/431650
Теги:
Германия, Украина, дрон
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