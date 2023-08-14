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РКФР помог возобновить добычу угля на месторождении Жыргалан

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Российско-Кыргызский Фонд развития выделил льготный кредит в размере $1,7 миллиона на приобретение оборудования и спецтехники для ОсОО "Бизнес Инвест Компани". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, цель проекта – возобновление добычи угля на крупном месторождении Жыргалан в Иссык-Кульской области. Этот рудник начали разрабатывать в 1959 году, его запасы оцениваются в 18 миллионов тонн твердого топлива. В сентябре 2012 года на предприятии случился пожар, и работа остановилась.

На территории рудника находятся три шахты – на участках Центральный, Западный и Восточный. В мае 2022 года ОсОО "Бизнес Инвест Компани" начало подготовительные работы на Восточном участке. Компания отремонтировала подъездные пути и установила ЛЭП, а сейчас строит вахтовый поселок. При этом в шахте уже добывается 100-120 тонн угля в день. В дальнейшем ее производственная мощность возрастет и составит 50 тысяч тонн угля в год.

"На реализацию данного проекта РКФР выделил нам $1 миллион 733 тысячи. На эти деньги мы, в первую очередь, заказали оборудование из России. Все, начиная от одежды шахтеров и заканчивая конвейерами, заказано в РФ за счет средств Фонда", – рассказал генеральный директор ОсОО "Бизнес Инвест Компани" Кубатбек Керимов.

"Месторождение простаивало 11 лет, но после поручения президента его стали готовить к запуску. Мы внесли свой вклад в исполнение поручения, – отметил Председатель правления РКФР Артем Новиков. – Проект предполагает импортозамещение и позволит создать 126 рабочих мест".

"Данный участок затопило в 2017 году. Были специально спроектированы и установлены водоотводы, которые периодически откачивают воду (уже откачано 2,5 тысячи кубометров воды и убрано 420 метров ила). В настоящее время буровые машины бурят пласты, уголь осыпается и подается наверх. Первые 1,2 тысячи тонны уже поставлены на Каракольскую теплоэлектростанцию", – рассказал Артем Новиков.

"Добыча угля на этом месторождении ведется в партнерстве с государством – 20% от произведенного объема имеет ГП "Кыргызгеология". Иными словами, с каждой тонны в доход государственного предприятия идет 255 сомов", – заключил он.


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URL: https://www.vb.kg/431655
Теги:
Иссык-Кульская область, уголь, Российско-кыргызский фонд развития, Помощь, месторождение
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