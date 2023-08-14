ГУОБДД: За неделю на территории КР выявлено 21 203 нарушений ПДД

С 7 августа по 13 августа 2023 года выявлено 21 203 нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба ГУОБДД.
из них:
-277 за управление транспортными средствами без соответствующих документов;
-241 за управление автотранспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения;
-53 незаконное затемнение стекол автомобиля;
-1 167 за нарушения ПДД с участием пешеходов;
-4 190 за нарушение правил эксплуатации транспортных средств;
-8 случаев Автохулиганство;
- 4 832 случая превышения скоростного режима;
-кроме того, зарегистрировано 10 435 других фактов нарушения правил дорожного движения:
-1 424 автомобиля за нарушение правил дорожного движения были водворены на штрафную стоянку.