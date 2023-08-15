Погода
$ 88.00 - 88.32
€ 96.30 - 97.30

В Бишкеке проводят мойку и дезинфекцию контейнеров

176  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Муниципальное предприятие "Тазалык" проводят контрольную мойку мусорных контейнеров и площадок. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, в Первомайском районе мойка прошла на пересечении улиц Токтогула и Исанова, улицы Московская и бульвара Эркиндик, по улице Тыныстанова около школы №24, улицы Московская и Боконбаева, улицы Сыдыкова и Т.Молдо.

"За три дня душ приняли порядка 70 контейнеров и 14 контейнерных площадок, для этого задействованы одна единица спецтехники и 4 сотрудника.

Согласно графика мойка пройдёт на всех улицах района.

Отметим, что для чистки применяется специальный раствор, который абсолютно безвреден для организма", - говорится в сообщении мэрии.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/431660
Теги:
благоустройство, Бишкек, мэрия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  