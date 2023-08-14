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Хвостатый тандем Рыжий и Лапа ищут дом!

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Рыжий и Лапа – хвостатый тандем из Чолпон-Аты. Две молодые собаки пришли по берегу к отдыхающим на диком пляже. Худые, пугливые и страшно голодные. Рыжий со срезанными усами и раной на голове еду с рук сначала не брал, прятался в колючих кустах облепихи. Лапа с травмированной передней лапой была более доверчивой – ласку и колбасу принимала с радостью.

По факту обе бродяжки оказались ласковыми и благодарными – охраняли палатку семьи, не пожалевшей куска хлеба и доброго слова для них, а оставаясь одни, уходили на ночевку в заросли.

Собаки чувствуют скорую разлуку. В предпоследний день они не остались на прежнем месте и бросились за уходящими с пляжа людьми. Лапе было сложнее всего – она ковыляла на трех лапах, падала, скулила от боли, но снова вставала и шла… Им так и не нашлось новых хозяев в курортном городке, а "временные" не смогли забрать с собой. Но на этом история не закончилась.

Судьбой Рыжего и Лапы прониклось много людей. Двое друзей семьи помогли привезти собак в Бишкек. Третий согласился временно приютить у себя. Лапе сделали рентген, который показал сложный перелом плечевой кости. Требовалась операция. И снова подоспела помощь! Друзья из Бишкека и Питера добавили деньги на операцию и лекарства.

Лапу успешно прооперировали. Неправильно сросшуюся после перелома кость пришлось ломать и собирать по новой. После реабилитации собака уверенно встанет на все четыре лапы и будет готова отправиться в новый дом. А Рыжий уже ищет хозяина. Этот хвостатый тандем очень не хочется разлучать, но главное – найти для обоих дом. Преодолев такой тяжелый и долгий путь, они заслуживают простого собачьего счастья: теплой подстилки, полной миски и добрых рук.

Если вы готовы принять пушистую радость, верного друга и настоящего охранника в свою семью, звоните по телефону: +996 (0555) 07 03 03 (Юлия).


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URL: https://www.vb.kg/431661
Теги:
Иссык-Кульская область, собаки, животные, Помощь
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