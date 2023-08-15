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В Бишкеке обсудили создание Центров общественного мониторинга прав человека

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- Светлана Лаптева
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Представители гражданского общества обсудили возможность создания Центров общественного мониторинга прав человека

В Бишкеке проект ЕС "Мониторинг правосудия – усиление гражданского общества в продвижении прав человека в Кыргызстане" провёл семинар по обсуждению возможностей создания Центров общественного мониторинга прав человека в Кыргызстане.

В данном мероприятии приняли участие представители организаций гражданского общества, Акыйкатчы (Омбудсмена), бизнеса, практикующие юристы, представители СМИ и международных организаций.

"Проект направлен на усиление роли гражданского общества в мониторинге и защите прав человека в сферах гендерного равенства, охраны окружающей среды и защиты персональных данных. Кыргызстан привержен обеспечению защиты и продвижения прав человека, однако ещё существуют недоработки в правовых и юридических услугах и пробелы в устойчивом мониторинге прав человека, доступных для граждан, особенно в регионах страны. " - пояснили руководители проекта.

На встрече были представлены результаты анализа "Оценка потребностей гражданского общества в Кыргызстане по мониторингу и защите прав человека в сферах гендерного равенства, экологической безопасности и защиты персональных данных", проводимого с целью выявления потребностей и разработки рекомендаций по наращивания потенциала ОГО для мониторинга правовой сферы, соблюдения международных обязательств, а также эффективного продвижения своих рекомендаций.

В ходе исследования были выявлены ряд проблем: ограниченные механизмы и площадки для участия граждан в системе принятия экологически- и гендерно-значимых решений, в условиях сужения пространства организаций гражданского общества, ресурсные ограничения, снижение эффективности из-за проявлений недоверия к ОГО и т.д. Международное право и обязательства, взятые на себя государством, играют все меньшую роль в национальной правовой системе и все больше носят декларативный характер.

Это происходит несмотря на то, что ОГО в рамках своей деятельности по защите соответствующей зоны права всегда отсылает и напоминает о важности и обязательности исполнения. Защита прав человека в гендерной, экологической и частной (privacy) сферах развиваются на разном уровне и ОГО вовлечено в эти процессы в разной степени. Из трёх исследованных сфер наиболее продвинутой с точки зрения гражданского участия, разработанных законов и механизмов, наличия достижений и поддержки со стороны населения и власти является гендерная сфера, далее следует экология и замыкает сфера неприкосновенности частной жизни. Анализ также выявил, что ОГО как равноправные участники процесса нормотворчества заинтересованы в сотрудничестве для защиты прав граждан Кыргызстана.

В рамках анализа был предложен ряд рекомендаций, например:

  1. Создание специализированной горячей линии, на которую граждане смогут обращаться в случае обнаружения экологических нарушений, таких как сжигание вредных отходов, выбросов загрязняющих веществ, незаконной вырубки зеленых насаждений и других подобных случаев,
  2. Разработать и внедрить отдельный индикатор оценки эффективности работы государственного и муниципального органа "Взаимодействие с ОГО",
  3. Разработка механизма согласования с общественностью управленческих решений, принимаемых муниципальными органами,
  4. Обеспечить расширение гражданского участия в разработке государственных стратегий, политик и программ и т.д.

Далее, в том числе как одна из мер достижения рекомендаций, полученных в исследовании, во время дискуссии было озвучено, что в рамках проекта планируется создание 3-х Центров общественного мониторинга прав человека в Северных и Южных регионах страны. Деятельность Центров будет нести просветительский характер и направлена на предоставление правовых консультаций, информационных ресурсов и поддержку в усилении потенциала организаций гражданского общества в деятельности по мониторингу прав человека в сферах гендерного равенства, экологической безопасности и защите персональных данных.

Центры будут созданы на базе заинтересованных организаций, отобранных по конкурсу в соответствии с разработанными критериями. После создания Центры будут предоставлять консультации, поддерживать деятельность по мониторингу прав человека, действовать в качестве координационных платформ для общественного обсуждения и разработки рекомендаций для проектов нормативных правовых актов, предоставлять информационные ресурсы, техническую поддержку для усиления потенциала местных организаций гражданского общества.

По итогам семинара участники обсудили концепцию создания Центров, а также выработали своё видение и рекомендации по обеспечению устойчивости Центров, что включило в себя предложения о себя работе с региональными отделениями Омбудсмена, отделом мониторинга и анализа администрации Президента КР, бизнес-ассоциациями, "Орхусским" и другими профильными центрами, созданными ранее в регионах. Также была подчёркнута важность экспертного участия в совместном диалоге с государством, и участники сошлись во мнении, что деятельность Центров должна опираться не только на лидеров ОГО, но и на местных жителей.

Проект "Мониторинг правосудия – усиление гражданского общества в продвижении прав человека в Кыргызстане" финансируется Европейским Союзом и со -финансируется Фондом имени Конрада Аденауэра. Проект реализуется Фондом иени Конрада Аденауэра в партнерстве с Фондом Макса Планка за международный мир и верховенство права, Экологическим Движением "БИОМ" и женской ассоциацией "Алга".


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URL: https://www.vb.kg/431666
Теги:
права человека, Кыргызстан
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