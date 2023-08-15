По данным Республиканского центра иммунопрофилактики, в Кыргызстане с начала 2023 года выявлены 1704 случаев кори. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава КР.

По территориальному распределению случаев кори из общего количества:

Бишкек - 361 случаев,

Ош - 277 случаев,

Ошская область - 609 случаев,

Баткенская область - 89 случаев,

Чуйскую область - 165 случая,

Жалал-Абадская область - 94 случаев,

Таласская область - 74 случаев,

Иссык-Кульская область - 59 случаев,

Нарынская область - 6 случаев.

По последним данным, в странах СНГ отмечен рост заболеваемости корью в следующих странах: Таджикистан - 528 случаев, Российская Федерация - 5000 случая, Казахстан - 3000 случаев, Узбекистан - 89, Турция - 2147 случаев.

Следует отметить, что отказы регистрируются среди новорожденных детей, родители которых, отказываются от профилактических прививок против вирусного гепатита и туберкулеза. Сложившаяся ситуация, ведет к накоплению восприимчивого контингента, снижению популяционного (коллективного) иммунитета и созданию условий для циркуляции опасных вакциноуправляемых инфекций.

По данным Министерства здравоохранения Кыргызской Республики из-за осложнений от заболеваемости кори по итогу первого полугодия 2023 года зарегистрировано два летальных случая по городу Бишкек в возрасте 3 лет и в Чуйской области в возрасте 1 год. В обоих случаях дети не получали прививки согласно Календаря профилактических прививок родители отказывались по религиозным убеждениям.