По данным Республиканского центра иммунопрофилактики, в Кыргызстане с начала 2023 года выявлены 1704 случаев кори. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава КР.
По территориальному распределению случаев кори из общего количества:
Бишкек - 361 случаев,
Ош - 277 случаев,
Ошская область - 609 случаев,
Баткенская область - 89 случаев,
Чуйскую область - 165 случая,
Жалал-Абадская область - 94 случаев,
Таласская область - 74 случаев,
Иссык-Кульская область - 59 случаев,
Нарынская область - 6 случаев.
По последним данным, в странах СНГ отмечен рост заболеваемости корью в следующих странах: Таджикистан - 528 случаев, Российская Федерация - 5000 случая, Казахстан - 3000 случаев, Узбекистан - 89, Турция - 2147 случаев.
Следует отметить, что отказы регистрируются среди новорожденных детей, родители которых, отказываются от профилактических прививок против вирусного гепатита и туберкулеза. Сложившаяся ситуация, ведет к накоплению восприимчивого контингента, снижению популяционного (коллективного) иммунитета и созданию условий для циркуляции опасных вакциноуправляемых инфекций.
По данным Министерства здравоохранения Кыргызской Республики из-за осложнений от заболеваемости кори по итогу первого полугодия 2023 года зарегистрировано два летальных случая по городу Бишкек в возрасте 3 лет и в Чуйской области в возрасте 1 год. В обоих случаях дети не получали прививки согласно Календаря профилактических прививок родители отказывались по религиозным убеждениям.