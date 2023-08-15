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Автовышки муниципального предприятия "Бишкексвет" прошли модернизацию

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Автовышки муниципального предприятия "Бишкексвет" прошли модернизацию. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, порядка пяти машинам освежили внешний вид, после косметического обновления спецтехника кортежем выехали на службу.

Отметим, что у столичных осветителей 12 автовышек, которые круглосуточно несут дежурство.

"Дорогие горожане! Если на вашей улице вдруг стало темно, для вас всегда работает аварийно-диспетчерская служба предприятия: (0312) 46-30-89, 57-63-51, WhatsApp: 0777 902-115"- говорится в сообщении мэрии.


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URL: https://www.vb.kg/431678
Теги:
Бишкексвет, модернизация
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