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В Казахстане презентовали цифровой тенге

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- Бакыт Стамов
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Национальный банк Казахстана презентовал проект реализации цифрового тенге высшей аудиторской палате, передает СМИ.

По информации пресс-службы Нацбанка, цифровой тенге не призван заменить наличные или безналичные деньги, он будет использоваться параллельно.

Целью проекта является дальнейшее развитие и модернизация, адаптация национальной платежной системы РК к новым внешним вызовам, - сообщили в финансовом институте.

Также отмечается, что цифровая валюта позволит обеспечить развитие национальной платежной системы Казахстана, например появится возможность оплаты без интернета.

Цифровой тенге, как третья форма национальной валюты, будет считаться таким же законным платежным средством, цена его будет равна курсу тенге и его легко можно будет обменять на наличные или безналичные средства, - добавили в Нацбанке.


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URL: https://www.vb.kg/431685
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