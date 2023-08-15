Садыр Жапаров подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Закон Кыргызской Республики "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики в Кодекс Кыргызской Республики о правонарушениях, законы Кыргызской Республики "О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию в Кыргызской Республике", "О средствах массовой информации". Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Закон принят в целях создания безопасной информационной среды для обеспечения, сохранения и укрепления нравственного, физического, психологического и социального здоровья детей и подростков.

Так, принятым Законом внесены изменения в Закон "О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию в Кыргызской Республике" в части дополнения:

– понятиями "информационная безопасность детей", "информация, причиняющая вред здоровью или развитию детей", "информационная продукция", "информационная продукция для детей";

– требованиями о необходимости установления технических ограничений доступа к просмотру несовершеннолетними программ и передач не новостного характера, которые могут повредить физическому, интеллектуальному и духовному развитию несовершеннолетних;

– новыми статьями 21 (виды информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей) и 31 (дополнительные требования к распространению информации посредством информационно-телекоммуникационных сетей и к обороту информационной продукции, запрещенной для детей).

А также в средствах массовой информации не допускается распространение информации, причиняющей вред здоровью и физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию детей, запрещенной для распространения среди детей.

За распространение информации, причиняющей вред здоровью или развитию детей, запрещенной для распространения среди детей, в том числе с применением средств массовой информации и (или) информационно-телекоммуникационных сетей (в том числе сети "Интернет") виновные лица будут нести ответственность в соответствии с Кодексом Кыргызской Республики о правонарушениях, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния.

К информации, причиняющей вред здоровью или развитию детей, запрещенной для распространения среди детей, относятся информация:

1) побуждающая детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни или здоровью, в том числе к причинению вреда своему здоровью, самоубийству;

2) способная вызвать у детей желание употребить наркотические средства, психотропные или одурманивающие вещества, лекарства, содержащие в составе наркотические вещества, табачные изделия, никотиносодержащую продукцию, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, изготовляемые на его основе, энергетические напитки, принять участие в азартных играх, заниматься проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством;

3) обосновывающая или оправдывающая допустимость насилия или жестокости либо побуждающая осуществлять насильственные действия по отношению к людям или животным, за исключением случаев, предусмотренных данным Законом;

4) отрицающая семейные и традиционно-общественные ценности, пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения и формирующая неуважение к родителям или другим членам семьи;

5) оправдывающая противоправное поведение;

6) содержащая нецензурную брань;

7) содержащая информацию порнографического характера.

Также к информации, распространение которой среди детей определенных возрастных категорий ограничено, относится информация:

1) предоставляемая в виде изображения или описания жестокости, физического или психического насилия, преступления или иного антиобщественного действия: вызывающая у детей страх, ужас или панику, в том числе предоставляемая в виде изображения или описания в унижающей человеческое достоинство форме ненасильственной смерти, заболевания, самоубийства, несчастного случая, аварии или катастрофы и их последствий;

2) представляемая в виде изображения или описания половых отношений между мужчиной и женщиной;

3) содержащая бранные слова и выражения, не относящиеся к нецензурной брани.

Согласно Конституции Кыргызской Республики, дети – это важнейшая ценность Кыргызской Республики.

Государство создает условия, способствующие разностороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, их гражданско-патриотическому воспитанию. Каждый ребенок имеет право на уровень жизни, необходимый для его физического, умственного, духовного, нравственного и социального развития".