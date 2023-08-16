Какие документы нужны для пенсии по случаю потери кормильца?

Соцфонд опубликовал перечень документов для назначения пенсии по случаю потери кормильца.
Для получения пенсии по случаю потери кормильца в территориальное управление Социального фонда, должны быть представлены следующие документы:
1) - паспорт получателя
-для граждан, имеющих официальный статус беженца, - удостоверение беженца;
- для иностранных граждан, постоянно проживающих на территории КР, - вид на жительство, выданный органом внутренних дел КР;
Документы кормильца:
2) трудовая книжка;
3) диплом об окончании СУЗа или ВУЗа (учеба принимается до 19.02.1999 года. очное обучение);
4) военный билет;
5) для женщин - свидетельство о рождении на детей;
6) справки о заработной плате за любые 60 месяцев работы подряд до 01.01.1996г;
7) свидетельство о регистрации или расторжении брака, при наличии документов, выданных на другую фамилию;
8) нотариально заверенная копия свидетельства о смерти кормильца;
Документы иждивенца:
9) свидетельства о рождении нетрудоспособных иждивенцев;
10) в случае если иждивенец инвалид с детства - справка МСЭК об установлении группы инвалидности;
11) документы, подтверждающие нахождение нетрудоспособного члена семьи на иждивении умершего кормильца;
12) к заявлению опекуна прилагается копия решения органа опеки о назначении опекуном;
13) документы, подтверждающие факт нахождения пасынка (падчерицы) на воспитании и содержании умершего (умершей);
14) документы, подтверждающие, что иждивенцы являются учащимися СУЗов и ВУЗов.