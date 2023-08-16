Какие документы нужны для пенсии по случаю потери кормильца?

Соцфонд опубликовал перечень документов для назначения пенсии по случаю потери кормильца.

Для получения пенсии по случаю потери кормильца в территориальное управление Социального фонда, должны быть представлены следующие документы:

1) - паспорт получателя

-для граждан, имеющих официальный статус беженца, - удостоверение беженца;

- для иностранных граждан, постоянно проживающих на территории КР, - вид на жительство, выданный органом внутренних дел КР;

Документы кормильца:

2) трудовая книжка;

3) диплом об окончании СУЗа или ВУЗа (учеба принимается до 19.02.1999 года. очное обучение);

4) военный билет;

5) для женщин - свидетельство о рождении на детей;

6) справки о заработной плате за любые 60 месяцев работы подряд до 01.01.1996г;

7) свидетельство о регистрации или расторжении брака, при наличии документов, выданных на другую фамилию;

8) нотариально заверенная копия свидетельства о смерти кормильца;

Документы иждивенца:

9) свидетельства о рождении нетрудоспособных иждивенцев;

10) в случае если иждивенец инвалид с детства - справка МСЭК об установлении группы инвалидности;

11) документы, подтверждающие нахождение нетрудоспособного члена семьи на иждивении умершего кормильца;

12) к заявлению опекуна прилагается копия решения органа опеки о назначении опекуном;

13) документы, подтверждающие факт нахождения пасынка (падчерицы) на воспитании и содержании умершего (умершей);

14) документы, подтверждающие, что иждивенцы являются учащимися СУЗов и ВУЗов.