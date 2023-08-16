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В регионы передано оборудование для анализа вредности дыма от автомобилей

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Джалал-Абадскому и Чуйскому областным управлениям Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора передано оборудование для анализа вредности дыма, выделяемого автотранспортом (газоанализатор) и измерения плотности выделяемого дыма (димометр). Об этом сообщает пресс-служба Минприроды. По ее данным, эти средства используются для снижения вредных веществ, выбрасываемых автотранспортом в крупных городах республики.

В свою очередь, в решении №97 выездного заседания депутатской фракции "Ынтымак" Жогорку Кенеша, которое состоялось 29 апреля в г.Ош, отмечено, что с учетом большой доли автотранспорта транспортных средств в загрязнении воздуха, вклад автомобилей, работающих на бензине или дизельном топливе, высок.

В соответствии с этим на сегодняшний день разработан план мероприятий по снижению загрязнения атмосферного воздуха в городе Бишкек Чуйской области, в том числе в городе Ош. В ближайшее время планируется провести аналогичные мероприятия в Джалал-Абаде, Токмаке и других крупных городах нашей страны, где наблюдается смог.


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URL: https://www.vb.kg/431691
Теги:
Минприродресурсов, экология, Кыргызстан, автомобили, смог
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