"Убытки, которые приписываются Кумтору, не соответствуют действительности"

В ЗАО "Кумтор Голд Компани" опровергли информацию об убыточности компании, которые приписываются Кумтору со стороны отдельных СМИ.

"ЗАО "Кумтор Голд Компани" начиная с 2014 года использует метод Совокупных затрат (All-in costs, AIC) по рекомендации Всемирного совета по золоту. Этот метод требует учета всех затрат на производство включая капитальные расходы относительно добытого золота.

В 1 квартале 2023 года совокупные затраты (с учетом капитальных) составили 2 053 доллара США. Рост затрат связан с увеличением долгосрочных и капитальных вложений (вскрышные работы, модернизация золотоизвлекательной фабрики (ЗИФ), обновление тяжелой и вспомогательной техники на руднике и т.д.).

Капитальные вложения не учитываются при расчете себестоимости, так как они увеличивают активы компании. Также хотелось бы отметить, что Кумтор обеспечивает стабильную прибыль.

Что касается себестоимости реализованного золота, то в первом квартале 2023 года она составила 1 415 долларов США за унцию. Средняя цена реализации золота составила 1 891 долларов США за унцию. Чистая прибыль при реализации 77 547 унций составила 36,9 млн долларов США.

Дополнительно хотим отметить, что убытки, которые систематически приписываются Кумтору со стороны отдельных СМИ не соответствуют реальной финансовой ситуации в компании.

Показатели за 1 кв. 2023 года в сравнении с 1 кв. 2022 года:

- Выручка: 146.7 млн долларов США (против 119.6);

- Чистая прибыль: 36.9 млн долларов США (против 27.2)".