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"Транзит газа из РФ в Узбекистан будет экономически выгоден Казахстану"

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Власти Казахстана сейчас обсуждают транзит российского газа в Узбекистан в объеме от 1,5 миллиарда до 10 миллиардов кубометров. Об этом сообщил журналистам министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев.

"Сейчас мы обсуждаем объем транзита от 1,5 до 10 миллиардов кубометров газа. Там дальше можно будет умножить [объем поставок] в зависимости от готовности узбекской энергосистемы, в зависимости от готовности российских коллег осуществить экспорт газа в необходимом объеме", – сказал Саткалиев, отвечая на вопрос о транзите российского газа по территории Казахстана в Узбекистан.

По его словам, транзит газа из РФ в Узбекистан будет экономически выгоден Казахстану.

"Для Казахстана это связано с получением дополнительных доходов от транзита. Мы получим возможность модернизировать нашу газопроводную систему. Вы знаете, что поставки газа на внутренний рынок являются убыточными для "Казакгаза", поэтому в целом дополнительные доходы от транзита позволят снизить нагрузку на "Казакгаз" и обеспечить относительно стабильный денежный доход для реализации программы ремонтов, инвестиционной программы", – пояснил министр.

Ранее в Министерстве энергетики Казахстана сообщили, что сейчас идет подготовка казахстанского участка газопровода "Средняя Азия – Центр" для транспортировки российского газа в Узбекистан. Завершение работ планируется 1 октября 2023 года.

В ноябре прошлого года Россия предложила Узбекистану и Казахстану создать "тройственный газовый союз" для координации коммерческих интересов трех государств в этой сфере.

Российский газ будет поставляться в Узбекистан в реверсном режиме. Договор подписан на два года и предусматривает поставку 2,8 миллиарда кубометров газа в год. Стоимость российского газа для Узбекистана не раскрывается, однако, как заявили в Минэнерго Узбекистана, "контракт разработан на коммерческих условиях". Благодаря российскому газу, власти смогут ликвидировать дефицит "голубого топлива" в осенне-зимний период.

Источник: podrobno.uz


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URL: https://www.vb.kg/431693
Теги:
газ, Казахстан, Узбекистан
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