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Трое мужчин устроили драку в кафе на улице Сухэ-Батора.Они задержаны

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В Бишкеке трое мужчин устроили драку в кафе на улице Сухэ-Батора. Об этом сообщает пресс-служба Октябрьского УВД.

По ее данным, 3 августа 2023 года в милицию обратился гражданин О.Р. с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц, которые в указанный день примерно в 23:00 часов находясь в одном из кафе расположенного по улице Сухэ-Батора, где грубо нарушая общественный порядок и нормы общепринятого поведения, применив физическую силу, нанесли телесные повреждения.

Данный факт был зарегистрирован в журнал учета информаций УВД Октябрьского района г.Бишкек и начата доследственная проверка.

В ходе расследования в Следственную службу были доставлены граждане М.С.,1993 года рождения, М.Э., 1998 года рождения и М.Э., 1995 года рождения.

В рамках доследственной проверки назначены все необходимые экспертизы, по результатам которой будет дана соответствующая юридическая оценка действиям причастных лиц. В настоящее время расследование продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/431694
Теги:
задержание, Октябрьский район, драка, Бишкек
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