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Минприроды проводит рейдовые мероприятия по хищным птицам

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На основании приказа Минприроды под руководством управления биоресурсов Министерства и с участием инспекторов Иссык-Кульского регионального управления был проведен очередной рейд по выявлению хищных птиц (соколов, орлов), пойманных в полувольных условиях на берегах Иссык-Куля с целью получения экономической выгоды в туристический сезон. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в результате были установлены факты незаконно содержащих птиц, в полувольных условиях оформлены соответствующие документы и поручено региональному управлению передать все материалы в правоохранительные органы.

Со стороны, Министерство природных ресурсов направит письма в Министерство образования и науки и Министерство труда, социальной защиты и миграции КР об осуществлении соответствующих мероприятий по несовершеннолетним, и работа в этом направлении будет продолжена. С несовершеннолетними детьми и их родителям были проведены разъяснительные работы.

Как отмечает ведомство, в случае выявления незаконной покупки и отлова хищных птиц будут приняты незамедлительные меры в соответствии с законодательством.


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URL: https://www.vb.kg/431697
Теги:
Кыргызстан, животные
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