"Коррупция в военное время – больше, чем предательство"

Молдавские телеграм-каналы облетела история Артема Малиновского, украинского беженца, покинувшего воюющую родину вовсе не из страха перед смертью. Его история, что скрывается за жестоким ликом войны, и становится для патриотов Украины еще одним бременем, не менее тяжелым, чем разруха городов и человеческие потери, пишет издание Cenzura.md.

Артем вынуждено перебрался в Молдову. Еще прошлым летом таких планов у него не было, хотя войну он встретил на Донбассе, где разворачиваются основные боевые действия. Уроженец Славянска, Артем вносил свою лепту в сохранение жизни в грозовом регионе.

"Настоящая беда в моей жизни пришла оттуда, откуда я ее не ждал. Беда пришла от своих же украинцев", – написал Малинсковский через год в письме, которое решился отправить в телеграм-каналы. Он надеется, что его историю заметят, и уродливый спрут, питающийся людским бессилием, больше не сможет укрываться от общественного порицания и законного наказания.

Хождение по мукам Артема Малиновского началось с обычной встречи с военным патрулем. "В те дни были обстрелы города, видимо решили усилить режим", – поясняет в письме беженец. Рядовая проверка документов и… просьба предъявить телефон.

"В ходе просмотра содержимого моего телефона военнослужащие увидели мою переписку с дальними родственниками из России, в которой ничего антигосударственного не содержалось, а наоборот, я высказывал негативные оценки происходящим событиям. Это вызвало у них бурю негодования и как итог меня скрутили и отвезли в неизвестном направлении в какую-то школу на территорию города", – пишет Артем (текст письма приводится без изменений – прим. автора).

День в подвале, допрос, транспортировка в Павлоград, допрос, открытие уголовного дела по статье УК "Распространение информации о перемещении, движении или расположении ВС Украины", транспортировка в Краматорск, допрос и снова допрос… Были и психологическое давление и применение физической силы… Так продолжалось три недели, а затем наступила развязка. Вот какой она оказалась:

"Меня увезли в Днепропетровск на судебное заседание, где решался вопрос об избрании меры пресечения. Там перед началом заседания со мной побеседовал следователь СБУ, который представился как Прусских Вадим Владимирович. Он сказал, что по итогам судебного заседания мне будет предложена возможность перевести определенную денежную сумму на некий счет, принадлежащий ВСУ (дал реквизиты с номером UA658201720313241001201007395), взамен пообещал договориться с надзирающим прокурором о вынесении условного срока".

Конечно же, измученный Малиновский такие условия принял. Родные собрали "залоговую стоимость в размере 140000 гривен" (эквивалентно примерно 3500 евро – прим. автора), и Артем вышел на свободу. Но она оказалась условной. В тяжелые времена спрут коррупции становится еще более ненасытным.

"Но как я понял, далее обязали ежемесячно связываться с "Яной Александровной" по абонентскому номеру +380509875969 и сообщать о своем местонахождении. Я. разумеется, опасаясь вновь попасться на крючок, эти указания не соблюдал и выехал сначала в Одессу, а затем и в Молдову, где нахожусь и по сей день", – признается Малиновский.

Он настаивает, что историй, подобных случившейся с ним, в Украине немало.

"Это только вершина айсберга. В условиях, когда оккупанты захватывают наши земли, свои же родные граждане, что еще более больно "правоохранители", грабят свой народ похуже остальных", – пишет Малиновский.

Автор этой публикации попытался дозвониться по указанному номеру. Ответа не было. Возможно, потому что звонок шел из Молдовы. Скорее всего, это дело для журналистов-расследователей, прежде всего украинских и зарубежных. Ведь если факты из письма Артема Малиновского подтвердятся, международное сообщество сможет внести вклад в поддержку Украины, значимость которого сложно переоценить.

Коррупция в военное время, пожалуй, это больше чем предательство. И ее игнорирование может быть квалифицировано как равнозначное преступление. Западным партнерам стран, стремящихся перейти на новый, более высокий уровень организации государственных отношений, это должно быть понятно.

Здесь, в Молдове, мы чувствуем эффект каждый раз, когда представителей нашей власти все же бьют по рукам, когда факты коррупции вскрываются усилиями честных людей, гражданских активистов, журналистов. Эффект пока невелик, но все же он дает надежду на изменения к лучшему, веру в завтрашний день. А ведь Украине все это нужно сегодня гораздо больше, чем нам.