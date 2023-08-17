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В парке "Карагачевая роща" построят новый пандус

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Накануне состоялся выезд главы Свердловского района Максатбека Саргазакова совместно с депутатом Бишкекского городского кенеша Русланом Шаршенбай уулу на улицу Усенбаева, где на территории парка "Карагачевая роща" расположен мост, проходящий через БЧК, сообщает пресс-служба мэрии столицы.

В ходе встречи были обсуждены вопросы благоустройства лестничной площадки моста, с целью обеспечения беспрепятственного доступа в парк людям с ограниченными возможностями здоровья, родителей с детьми в колясках и активных велосипедистов.

В связи с этим, планируется строительство специального пандуса, который обеспечит удобство и безопасность для всех жителей города и гостей столицы.

Пандус будет спроектирован с учетом стандартов доступности и безопасности, чтобы предоставить равные возможности для всех граждан, включая людей с инвалидностью и мобильных ограничений.


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URL: https://www.vb.kg/431709
Теги:
мэрия, Бишкек
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