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Кыргызстан принял участие в международной выставке продуктов в Карачи

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- Нина Ничипорова
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"Спрос на продовольствие растет во всем мире, в связи с этим продовольственной безопасности уделяется все больше внимания, и наш регион не исключение. Поэтому мы стараемся оказывать максимальное содействие нашим предпринимателям в налаживании связей с зарубежными поставщиками продовольственной продукции", - сказал vb.kg исполнительный директор Международного делового совета Аскар Сыдыков после возвращения с первой международной выставки продовольствия и сельского хозяйства FoodAG 2023, которую провело Управление по развитию торговли Пакистана (TDAP).

По его словам, Кыргызстан обладает значительным потенциалом самой разнообразной продукции сельского хозяйства и пищевой индустрии, но также нуждается в импорте многих видов продукции.

"Поэтому в ходе первой международной выставки продовольствия и сельского хозяйства мы стремились вывести на новый уровень наши экономические отношения и развивать двустороннюю торговлю", - добавил Аскар Сыдыков.

Выставка, прошедшая 10-12 августа в Карачи, стала значимым событием в развитии торговли агропродовольственными товарами. Мероприятие, организованное Управлением по развитию торговли Пакистана (TDAP) в Экспоцентре, привлекло более шестисот посетителей из 60 стран, в том числе Китая, проведены десятки встреч B2B.

На полях FoodAG 2023 прошли переговоры по инвестициям в аграрный сектор, которые способствовали взаимодействию между предпринимателями, инвесторами, исследователями и отраслевыми экспертами. Особое внимание было уделено продовольственной безопасности, которая стала одной из насущных проблем современности во всем мире.

Другое направление развития экономических отношений – это логистика. Так как Кыргызстан не имеет выхода к морю и, следовательно, не обладает крупными портами.

"Но мы можем налаживать логистические пути для поставок товаров в Кыргызстан и из Кыргызстана через местные логистические компании. Для Кыргызстана очень важно развивать альтернативные источники поставки продовольствия и альтернативные логистические цепочки добавленной стоимости и логистические маршруты, учитывая постоянно меняющуюся ситуацию в регионе и в мире", – предложил глава МДС.

Отдельно состоялись переговоры с руководством Национальной логистической корпорации Пакистана.

"Нам сообщили, что в конце августа планируется прибытие в Кыргызстан первого большегруза из Пакистана через эту корпорацию, что знаменует начало регулярных грузоперевозок между нашими странами", – сказал Аскар Сыдыков.

Объединяя местных производителей, производителей и экспортеров под одной крышей, FoodAG создала площадку, способствующую установлению прочных деловых отношений и партнерских отношений. Международные делегаты, посетившие выставку, имели возможность открыть для себя широкий ассортимент высококачественной сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, которые может предложить Пакистан.

Демонстрируя сельскохозяйственную продукцию, обработанные пищевые продукты и продукты с добавленной стоимостью, страна стремится привлечь иностранные инвестиции и создать возможности для роста, ориентированного на экспорт.

Пакистан – четвертый крупнейший в мире экспортер риса, ежегодно поставляет рис в 193 страны на сумму более $2,5 млрд. Благодаря береговой линии Пакистана протяженностью 1400 км местное население имеет возможность заниматься различными видами рыбных промыслов и ракообразных.

По данным TDAP, на выставке заключено экспортных сделок по сельскохозяйственной продукции на сумму более 410 миллионов долларов США, подписано 10 меморандумов о взаимопонимании. Более 220 экспортеров представили свыше 500 качественных продуктов.

В результате достигнутых договоренностей установлены новые партнерские отношения и укреплены существующие связи, что поможет дальнейшему развитию инвестиционной экосистемы в отрасли. Организаторы выставки выразили благодарность всем участникам, экспонентам и партнерам за их поддержку в исполнении целей FoodAg 2023.


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URL: https://www.vb.kg/431714
Теги:
выставка, Пакистан, продовольствие, Кыргызстан, продовольственная безопасность
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