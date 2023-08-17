Италия сожалеет о свержении и гибели Муаммара Каддафи

Италия сожалеет о свержении Муаммара Каддафи. Об этом сегодня, 17 августа, сообщает EADaily со ссылкой на "Голос арабов".

Убийство Муаммара Каддафи было серьезной ошибкой, считает глава МИД и вице-премьер Италии Антонио Таяни.

По его словам, несмотря на то, что ливийский лидер "не был поборником демократии", его гибель в 2011 году привела к политической нестабильности в Ливии и во всей Африке.

Министр добавил, что благодаря договоренностям с Ливийской Джамахирией Италия остановила миграционные потоки, а ситуация была гораздо более стабильной.

По мнению Таяни, Каддафи "был точно лучше чем те, кто пришли после него", поскольку позже появился терроризм.

Как отмечает "Голос арабов":

"Полковник Муаммар Каддафи правил Ливией 42 года, проводя в жизнь политику арабского социализма, сделав Ливию одной из богатейших государств всего мусульманского мира, в 2011 году был убит боевиками в ходе военной агрессии блока НАТО против Ливии, спустя 7 месяцев после ее начала".