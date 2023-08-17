Милиционеры нашли пропавшую девочку в селе Бостери. Об этом сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

По ее данным, после двухчасового поиска, пропавшая в селе Бостери 3-х летняя девочка успешно найдена сотрудниками Бостеринского поселкового отделение милиции.

В дежурную часть обратился отдыхающий из Чуйской области. Он сообщил, что его супруга во время посещения магазина потеряла 3-х летнюю дочь. Самостоятельные поиски не дали результатов.

Для оперативных поисков был задействован личный состав поселкового отделения милиции. Были организованы поиски по многоэтажным домам, частному сектору, паркам и прилегающим пляжным зонам. Благодаря предпринятым усилиям, после двухчасовых поисков пропавшая девочка была найдена и возвращена родителям.