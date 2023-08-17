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Милиционеры нашли пропавшую девочку в селе Бостери

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- Назгуль Абдыразакова
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Милиционеры нашли пропавшую девочку в селе Бостери. Об этом сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

По ее данным, после двухчасового поиска, пропавшая в селе Бостери 3-х летняя девочка успешно найдена сотрудниками Бостеринского поселкового отделение милиции.

В дежурную часть обратился отдыхающий из Чуйской области. Он сообщил, что его супруга во время посещения магазина потеряла 3-х летнюю дочь. Самостоятельные поиски не дали результатов.

Для оперативных поисков был задействован личный состав поселкового отделения милиции. Были организованы поиски по многоэтажным домам, частному сектору, паркам и прилегающим пляжным зонам. Благодаря предпринятым усилиям, после двухчасовых поисков пропавшая девочка была найдена и возвращена родителям.


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URL: https://www.vb.kg/431718
Теги:
Иссык-Кульская область, пропали дети, поиски, милиция
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