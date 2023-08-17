Садыр Жапаров подписал Закон "Об образовании"

Президент Садыр Жапаров подписал Закон Кыргызской Республики "Об образовании", принятый в новой редакции. Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 29 июня 2023 года.

Данный закон принят в целях реформирования института образования для улучшения качества предоставляемых образовательных услуг населению и увеличения доступности их получения, усиления преемственности в образовании, а также развития и становления личности, отвечающей современным вызовам и быть конкурентоспособным на рынке труда.

Так, принятый закон предусматривает следующие новшества:

– вводится институт сертификации и валидации профессиональных компетенций, навыков граждан, приобретенных в процессе неформального образования или самостоятельной практики;

– регламентация вопросов присвоения особого статуса высшим учебным заведениям и их деятельности;

– регулирование деятельности онлайн-образовательных организаций;

– введение ваучерного механизма финансирования образовательных услуг образовательных организаций;

– освобождение образовательных организаций независимо от форм собственности, реализующих программы дошкольного и дополнительного образования от получения лицензии, за исключением деятельности автошкол, а также дополнительного образования, связанного с риском нанесения вреда жизни и здоровью людей, перечень которого утверждается кабинетом министров.