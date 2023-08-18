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Милиционер установил рекорд среди спортсменов КР по ультратриатлону

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- Назгуль Абдыразакова
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Милиционер Жумабек уулу Султан установил рекорд Кыргызстана по ультратриатлону. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, 5 августа 2023 года, Жумабек уулу Султан провел первый этап ультратриатлона в озере Иссык-Куль, он начал свой старт в 13.00 часов, от берега г.Чолпон -Ата, без отдыха за 4 часа 35 минут проплыл 13 километров финишировав в селе Бостери.

2-й этап спортивного мероприятия был проведен 7 августа в 7:20 часов из города Чолпон -Аты, переплыв на южный берег 340 километров до села Шор-Булак проехал на велосипеде без отдыха. В период прохождения установленного маршрута спортсмену дается 1 минута 30 секунд, личного времени, за каждый пройденный 50 километров, однако не используя свое время, он продолжал свой путь и проехал 340 километров, без остановки за 11 часов 10 минут 9 секунд.

3-й этап спортивного мероприятия стартовал 8 августа в 15:00 часов также в городе Чолпон-Ата, и прошел дистанцию 52 километра, пробежав 52 километра за 5 часов 31 минуту 15 секунд, до села Тору-Айгыр.

Данное спортивное мероприятие прошло при поддержке Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики Иссык-Кульской области, которая следила за и состоянием его здоровья а также его безопасностью.

По словам спортсмена, он установил рекорд среди спортсменов Кыргызстана, по ультратриатлону. Также он был оснащен видеокамерой с GPS-картой и прошел полную проверку записи с помощью наручных часов Garmin.


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URL: https://www.vb.kg/431722
Теги:
Иссык-Кульская область, рекорд, спорт, Кыргызстан, милиция
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