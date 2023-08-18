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Угрозы странам ЦА обсудили на международной конференции в Москве

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- Бакыт Стамов
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В рамках Международного Военно-Технического Форума "Армия 2023" прошла международная конференции по безопасности. В том числе обсуждалась ситуация, складывающаяся в Центральной Азии.

Основные угрозы безопасности Центральной Азии сейчас формируются на территории Афганистана, где усиливается влияние международных террористических организаций, а западные государства все активнее взаимодействуют с непуштунскими вооруженными формированиями, ззаявил министр обороны России Сергей Шойгу.

"Безопасность российских союзников по ОДКБ в Центральной Азии - ключевой приоритет работы российского военного ведомства. Сегодня основные вызовы и угрозы для региона формируются на территории Афганистана, где после десятилетий американского протектората усиливается влияние международных террористических организаций", - сказал глава российского оборонного ведомства.

Как отметил министр, западные страны все активнее взаимодействуют с различными национальными непуштунскими вооруженными формированиями.

"Замысел их действий понятен. С одной стороны, создается конфликтный очаг в пограничных районах наших партнеров, а с другой, предлагается военная помощь по нейтрализации конфликта. При этом интересы мирных граждан и стабильность государственной власти в расчет не принимаются", - добавил Шойгу.

Также заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин на полях XI Московской конференции по международной безопасности обсудил с министром обороны Киргизии генерал-лейтенантом Бактыбеком Бекболотовым вопросы региональной безопасности.

Как сообщили в Минобороны РФ, в ходе переговоров состоялся обмен мнениями по обстановке в Центральноазиатском регионе, обсуждены состояние и перспективы развития сотрудничества России с Киргизией в военной области, особое внимание уделено вопросам функционирования объединённой российской военной базы на территории республики.

Ранее "ВЭС 24" сообщал, что страны – члены НАТО продолжают наращивать и модернизировать свои наступательные потенциалы, заявил Путин.

Источник: ВЭС 24


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URL: https://www.vb.kg/431726
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