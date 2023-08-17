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В Кыргызстане проходят учения "Эрдик" подразделений спецназа КР и РК

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- Светлана Лаптева
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В Кыргызстане 17 августа 2023 года на базе войсковой части 20636 состоялась церемония открытия совместного тактико-специального учения "Эрдик" с подразделениями специальных назначений Вооруженных Сил Кыргызской Республики и Республики Казахстан.

По сообщению пресс-службы Минобороны КР, в ходе учения будут отрабатываться вопросы по выработке единого механизма реагирования на случай возникновения террористической опасности в приграничных районах и оценка боевых возможностей привлекаемых подразделений при выполнении боевых задач.

На учение привлекаются более 150 военнослужащих и около 30ти единиц специальной и авиационной техники.

Завершится учение 23 августа 2023 года розыгрышем практических действий.


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URL: https://www.vb.kg/431729
Теги:
армия, Кыргызстан
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