В Кыргызстане проходят учения "Эрдик" подразделений спецназа КР и РК

В Кыргызстане 17 августа 2023 года на базе войсковой части 20636 состоялась церемония открытия совместного тактико-специального учения "Эрдик" с подразделениями специальных назначений Вооруженных Сил Кыргызской Республики и Республики Казахстан.

По сообщению пресс-службы Минобороны КР, в ходе учения будут отрабатываться вопросы по выработке единого механизма реагирования на случай возникновения террористической опасности в приграничных районах и оценка боевых возможностей привлекаемых подразделений при выполнении боевых задач.

На учение привлекаются более 150 военнослужащих и около 30ти единиц специальной и авиационной техники.

Завершится учение 23 августа 2023 года розыгрышем практических действий.