Погода
$ 88.03 - 88.32
€ 96.30 - 97.30

Маманов: И плановые операции стали безопасными независимо от времени года

238  0
- Нина Ничипорова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

"В какое время года лучше оперироваться? В моей многолетней практике мне часто приходится слышать этот вопрос. Некоторые пациенты сами просят перенести операцию на осень из-за боязни, что раны, дескать, будут плохо заживать. Другие, наоборот, решили во время летнего отпуска заняться своим здоровьем и выполнить, наконец, откладываемую по разным причинам операцию. Хотя многие отговаривают их, ссылаясь на то, что летом якобы операции переносятся тяжелее, и есть большой риск осложнений", - сказал vb.kg Нурдин Маманов, главный врач ЮРФА-клиники.

И что вы им отвечаете?

- Медицина сегодня далеко шагнула, чтобы сделать плановые операции более безопасными вне зависимости от времени года. Что касается экстренных, то, разумеется, они проводятся в любое время суток и года, и здесь уже, как говорится, без обсуждений. При плановых вмешательствах ситуация, конечно, выглядит иным образом. Но, судя по моим наблюдениям, операций не стало меньше и в летнее время года.

Хотя, как отмечают американские ученые, операции, проводимые в летнее время года, действительно почти до 30 процентов повышают риск развития различных инфекционных осложнений, и это очень высокий показатель. Основная причина в том, что в жару люди обычно потеют и создаются условия для быстрого размножения микробов, которые становятся более активными, формируется почва для проникновения инфекции в послеоперационные раны с последующим развитием воспалительного процесса и раневых осложнений. Тем не менее, нельзя однозначно считать, что такие суждения являются весомым фактором для отмены операций, включая плановые, в летнее время года. С нынешним уровнем развития медицины, повторяю, и плановые операции стали более безопасными независимо от времени года.

Сейчас в современной медицине имеется широкий спектр антибактериальных средств и средств ухода за операционными ранами. Проведена ли операция полостным или лапароскопическим способом, или это травматологическая, нейрохирургическая или пластическая хирургия - не суть важно. Главное - врачу-хирургу в любое время года надо тщательно следить за раной, своевременно за ней ухаживать, делать перевязки, обрабатывать её антибактериальными препаратами, проверять на наличие жидкостных скоплений в подкожных слоях и в случае их обнаружения сразу своевременно выводить наружу. Все эти действия будут способствовать тому, что раневых осложнений станет меньше или их не будет вообще.

В нашей клинике, как и во многих других, сегодня существует система климат-контроля. Работать удобно, комфортно и не жарко. После операции пациент переводится в палату, где также имеется кондиционер. Каждый день он получает антибактериальные препараты, ему делается перевязка раны с помощью антисептиков и антибактериальных препаратов и уже после заживления раны он выписывается домой. После полостных операций мы проводим УЗИ раны с целью выявления гематом, различных жидкостных скоплений и сразу выводим их в случае необходимости. Благодаря этому заживление раны происходит быстро, без развития каких-либо раневых осложнений.

То есть смело можно ложиться в больницу в любое время года?

- Более того, больные летом даже быстрее выздоравливают за счет разнообразного, богатого мультивитаминными комплексами пищевого рациона, когда много овощей, фруктов. Это обеспечивает насыщение организма всеми необходимыми суточными ингредиентами и позволяет ему быстрее восстанавливаться. При этом улучшаются процессы заживления ран. К тому же в летний период люди больше двигаются, что улучшает кровообращение и микроциркуляцию, и это также способствует более быстрому заживлению раны, нежели в холодный период года.

У всех раневых осложнений существуют факторы риска. Чаще всего и в любое время им подвержены люди, которые страдают сахарным диабетом, ожирением, так как у них образуются фартуки, рана не дышит, наблюдается обильная потливость, что может способствовать развитию опрелостей, покраснений, воспалений кожи, активизации микробной флоры, проникновению инфекций в раневые области.

К рискам осложнений можно также отнести иммунодефицитные состояния после перенесенных вирусных и тяжелой бактериальной инфекций, после онкологических операций и заболеваний. Осложнения могут возникать у людей старческого возраста, у которых снижены процессы заживления и восстановления тканей и соответственно более высок риск развития раневых осложнений.

Но многое зависит от того, каким методом проведена операция?

- Безусловно. Занимаясь более пятнадцати лет лапароскопической хирургией, могу сказать, что после лапароскопических операций риски развития раневых осложнений сведены к минимуму. Преимуществом лапароскопических операций является то, что не делаются широкие полостные разрезы, а операция проводится посредством трех-четырех маленьких проколов размером не более 1 см, которые не воспаляются и быстро заживают. За свою многолетнюю практику я никогда не встречал, чтобы эти небольшие раневые проколы воспалились. Пациенты быстро активизируются и уже на вторые-третьи сутки выписываются из стационара. Налицо минимизация раневых осложнений!

Казалось бы, в таких жарких странах, как Австралия, Новая Зеландия, в странах Южной Америки, в Турции, Сирии, в ОАЭ, процент осложнений в летний период должен быть намного выше, чем в странах северного полушария, но фактически это не так. Всё зависит от оснащенности и опыта хирурга, от использования высокотехнологичных и эндовидеохирургических технологий и многих других факторов, которые позволяют минимизировать риски раневых осложнений.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/431730
Теги:
операция, медицина, Лето, больница, врачи, пациент
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  