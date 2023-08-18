Маманов: И плановые операции стали безопасными независимо от времени года

"В какое время года лучше оперироваться? В моей многолетней практике мне часто приходится слышать этот вопрос. Некоторые пациенты сами просят перенести операцию на осень из-за боязни, что раны, дескать, будут плохо заживать. Другие, наоборот, решили во время летнего отпуска заняться своим здоровьем и выполнить, наконец, откладываемую по разным причинам операцию. Хотя многие отговаривают их, ссылаясь на то, что летом якобы операции переносятся тяжелее, и есть большой риск осложнений", - сказал vb.kg Нурдин Маманов, главный врач ЮРФА-клиники.

И что вы им отвечаете?

- Медицина сегодня далеко шагнула, чтобы сделать плановые операции более безопасными вне зависимости от времени года. Что касается экстренных, то, разумеется, они проводятся в любое время суток и года, и здесь уже, как говорится, без обсуждений. При плановых вмешательствах ситуация, конечно, выглядит иным образом. Но, судя по моим наблюдениям, операций не стало меньше и в летнее время года.

Хотя, как отмечают американские ученые, операции, проводимые в летнее время года, действительно почти до 30 процентов повышают риск развития различных инфекционных осложнений, и это очень высокий показатель. Основная причина в том, что в жару люди обычно потеют и создаются условия для быстрого размножения микробов, которые становятся более активными, формируется почва для проникновения инфекции в послеоперационные раны с последующим развитием воспалительного процесса и раневых осложнений. Тем не менее, нельзя однозначно считать, что такие суждения являются весомым фактором для отмены операций, включая плановые, в летнее время года. С нынешним уровнем развития медицины, повторяю, и плановые операции стали более безопасными независимо от времени года.

Сейчас в современной медицине имеется широкий спектр антибактериальных средств и средств ухода за операционными ранами. Проведена ли операция полостным или лапароскопическим способом, или это травматологическая, нейрохирургическая или пластическая хирургия - не суть важно. Главное - врачу-хирургу в любое время года надо тщательно следить за раной, своевременно за ней ухаживать, делать перевязки, обрабатывать её антибактериальными препаратами, проверять на наличие жидкостных скоплений в подкожных слоях и в случае их обнаружения сразу своевременно выводить наружу. Все эти действия будут способствовать тому, что раневых осложнений станет меньше или их не будет вообще.

В нашей клинике, как и во многих других, сегодня существует система климат-контроля. Работать удобно, комфортно и не жарко. После операции пациент переводится в палату, где также имеется кондиционер. Каждый день он получает антибактериальные препараты, ему делается перевязка раны с помощью антисептиков и антибактериальных препаратов и уже после заживления раны он выписывается домой. После полостных операций мы проводим УЗИ раны с целью выявления гематом, различных жидкостных скоплений и сразу выводим их в случае необходимости. Благодаря этому заживление раны происходит быстро, без развития каких-либо раневых осложнений.

То есть смело можно ложиться в больницу в любое время года?

- Более того, больные летом даже быстрее выздоравливают за счет разнообразного, богатого мультивитаминными комплексами пищевого рациона, когда много овощей, фруктов. Это обеспечивает насыщение организма всеми необходимыми суточными ингредиентами и позволяет ему быстрее восстанавливаться. При этом улучшаются процессы заживления ран. К тому же в летний период люди больше двигаются, что улучшает кровообращение и микроциркуляцию, и это также способствует более быстрому заживлению раны, нежели в холодный период года.

У всех раневых осложнений существуют факторы риска. Чаще всего и в любое время им подвержены люди, которые страдают сахарным диабетом, ожирением, так как у них образуются фартуки, рана не дышит, наблюдается обильная потливость, что может способствовать развитию опрелостей, покраснений, воспалений кожи, активизации микробной флоры, проникновению инфекций в раневые области.

К рискам осложнений можно также отнести иммунодефицитные состояния после перенесенных вирусных и тяжелой бактериальной инфекций, после онкологических операций и заболеваний. Осложнения могут возникать у людей старческого возраста, у которых снижены процессы заживления и восстановления тканей и соответственно более высок риск развития раневых осложнений.

Но многое зависит от того, каким методом проведена операция?

- Безусловно. Занимаясь более пятнадцати лет лапароскопической хирургией, могу сказать, что после лапароскопических операций риски развития раневых осложнений сведены к минимуму. Преимуществом лапароскопических операций является то, что не делаются широкие полостные разрезы, а операция проводится посредством трех-четырех маленьких проколов размером не более 1 см, которые не воспаляются и быстро заживают. За свою многолетнюю практику я никогда не встречал, чтобы эти небольшие раневые проколы воспалились. Пациенты быстро активизируются и уже на вторые-третьи сутки выписываются из стационара. Налицо минимизация раневых осложнений!

Казалось бы, в таких жарких странах, как Австралия, Новая Зеландия, в странах Южной Америки, в Турции, Сирии, в ОАЭ, процент осложнений в летний период должен быть намного выше, чем в странах северного полушария, но фактически это не так. Всё зависит от оснащенности и опыта хирурга, от использования высокотехнологичных и эндовидеохирургических технологий и многих других факторов, которые позволяют минимизировать риски раневых осложнений.