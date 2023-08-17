Алия Турумбекова: Руководству МВД необходимо внести изменения в кодексы

В свете последних событий, связанных с деятельностью милиции, адвокат Алия Турумбекова вновь напомнила о крайней необходимости реформы в структуре МВД.

"Я уже ранее неоднократно говорила в своих интервью СМИ о необходимости реформы. Я сама в прошлом следователь и не понаслышке знаю обо всем. В частности, мне хотелось бы отметить работу следователей районных отделений. По новым кодексам их так загрузили, что не удивительно, что это повлияло на качество их работы. Раньше если по мелким делам участковый мог работать самостоятельно, то теперь он направляет всех к следователю. В итоге получается, соседи поругаются и бегут писать друг на друга заявление к следователю. То есть помимо серьезных дел следователь РОВД еще вынужден разбирать мелкие дела вроде ссор или жалоб на соседей", - отметила Турумбекова.

Адвокат напомнила, что и оперуполномоченные могут проводить действия только по разрешению следователя.

"Если раньше они могли, как говорится, по горячим следам раскрывать преступление и соответственно задерживать, то теперь все с разрешения следователя. А на это соответственно уходит драгоценное время.

Вот СМИ пишут, что задержали сотрудников СБНОН, что, впрочем, не удивительно. Если раньше сотрудники этого подразделения в районах подчинялись начальнику РОВД, то потом их вывели в самостоятельное управление. Теперь они работают в районах самостоятельно и бесконтрольно со стороны руководства РОВД. Это соответственно создало определенную неразбериху в работе районной милиции. Мои дела, которые я веду как адвокат, лишний раз только подтверждают мои слова

В этой связи может руководству МВД следует на законодательном уровне внести изменения в кодексы. Работа должна быть построена так, чтобы была эффективность, а не наоборот", - подытожила она.