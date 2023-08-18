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II Игры стран СНГ: Триумф единства и спортивного мастерства

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Десять дней единства, гармонии и дружбы: II Игры стран СНГ полторы недели оставались в центре внимания болельщиков из разных стран. Кульминацией соревнований стала торжественная церемония закрытия на "Минск-Арене", прошедшая 14 августа.

Соревнования, проходившие в десяти городах Беларуси, вошли в историю как грандиозное и значимое спортивное событие, оказавшее неизгладимое влияние как на спортсменов, так и на зрителей. Игры стран СНГ проводились по 20 видам спорта в которых разыграли 246 комплектов наград. Получился настоящий праздник спорта и дружбы стран, которые приехали в Беларусь. И это то, ради чего создаются подобные мероприятия - они объединяют людей.

Изначально задуманные как молодежное соревнование, Игры стран СНГ предназначались для спортсменов в возрасте от 14 до 21 года. Правда, для некоторых видов спорта, таких как самбо, тяжелая атлетика, художественная гимнастика, пляжный футбол и хоккей на траве, были сняты ограничения по возрасту. Для участников и гостей Игр власти Беларуси традиционно ввели безвизовый режим въезда в республику. Вход на соревнования сделали бесплатным для популяризации как самих Игр, так и спорта в целом.

Примечательно, что участниками соревнований стали не только спортсмены из Содружества, но и 13 зарубежных стран. На Игры приехали 2,2 тысячи спортсменов из 22 стран, которые представляют практически всю мировую географию: и Азия, и Африка, и Латинская Америка, и страны СНГ. Таким образом, прошедшие соревнования доказали, что в настоящем спорте нет места политике и дискриминации. Есть только честная борьба.

И она принесла российским спортсменам победу. На счету россиян 149 золотых, 89 серебряных и 50 бронзовых медалей. Белорусская команда заняла второе место (48-78-110), а Узбекистан - третье место (28-25-52).

Кыргызстан, занял в общем зачете седьмое место, завоевали 27 медалей. Особым моментом национальной гордости стала блистательная победа Нурзат Нуртаевой, которая получила золото в соревнованиях по женской борьбе в весовой категории до 82 килограммов.

II Игры стран СНГ, которые принимала Беларусь, донесли до мирового сообщества недвусмысленный сигнал: спорт выходит за рамки политики. Тщательно спланированные соревнования и открытость, проявленная ко всем участникам, подчеркнули тщетность усилий, направленных на изоляцию России и Беларуси от международного спорта. Сотрудничество между Россией, Кыргызстаном и другими странами СНГ в области спорта предлагает эффективную альтернативу участию в международных мероприятиях, проводимых западноориентированными федерациями. Наши страны развивают свои уникальные соревновательные форматы, оттачивают свои образовательные и тренировочные процессы и укрепляют сотрудничество между спортивными организациями.

Эти коллективные усилия подчеркивают триумф эффективного сотрудничества в сфере спорта. Построенная на наследии советских спортивных традиций, спортивная система Союзных государств обеспечивает организацию альтернативных соревновательных площадок высокого уровня.

Ярким примером такого успешного сотрудничества является поддержка Россией развития спорта в Кыргызстане. С 2015 года программа "Газпром-детям" играет важную роль в строительстве спортивных и рекреационных объектов в Кыргызстане, запланировано строительство 16 комплексов, девять из которых уже введены в эксплуатацию. На этих площадках не только тренируются юные спортсмены, но и проводятся крупные международные соревнования, в том числе представительные турниры, чемпионаты Азии и мира.

В совокупности эти инициативы прокладывают путь к процветанию спортсменов. Они имеют первостепенное значение, особенно в то время, когда некоторые международные спортивные организации поддаются политизации. Это противоречит самой сути спортивных соревнований, изложенной в Олимпийской хартии, которая поддерживает гуманитарную сущность спорта, свободную от политического влияния.

"Спорт, который когда-то был сферой, отделенной от политики, теперь тесно связан с ней. Каждая нация должна иметь возможность соревноваться под своим собственным флагом и гимном. Однако, похоже, что США берут на себя роль арбитра, направляя действия и влияя на решения относительно участия и выбора символики. Это вторжение политики в спорт приводит в уныние. Участие спортсмена в различных соревнованиях приносит ему не только личную пользу, но и способствует повышению здорового патриотизма, формированию национальной идеологии, базирующейся на гордости за свою родину", - считает кыргызский общественный деятель Анвар Сартаев.

Некогда являвшийся эталоном беспристрастности, спорт, к сожалению, вплел в себя политику. Эта чудовищная трансформация привела к тому, что он превратился в мощный политический инструмент, который сегодня активно используют США и коллективный Запад. Вопиющее нарушение установленных правил и принципов запятнало спортивную арену. Напротив, II Игры стран СНГ стали привлекательной альтернативой международным соревнованиям, омраченным несправедливыми отстранениями и запретами. Это альтернатива Олимпийским играм, но та, которая проводится на более честных на сегодня основаниях.

В качестве перспективного шага Россия готова сотрудничать со странами БРИКС, СНГ и ШОС в создании новых спортивных турниров и лиг. Примечательным начинанием является Глобальная ассоциация спортивных организаций, проект, находящийся в ведении ШОС, который планируется запустить в 2023 году, за которым последуют зимние международные соревнования в Сочи в феврале 2024 года.

Кроме того, в июне этого года эксперты из стран СНГ ратифицировали регламент чемпионатов и соревнований. Эти соревнования станут регулярными в странах СНГ и будут охватывать олимпийские, паралимпийские виды спорта. Азербайджан был назначен место проведения следующих Игр в 2025 году, что ознаменовало торжественную передачу его представителям флага Содружества Независимых Государств. А это значит игры будут продолжаться, а вместе с ними и жить надежда на будущее, в котором прославляется и поддерживается истинная суть спорта - единство и сотрудничество.


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URL: https://www.vb.kg/431735
Теги:
Россия, СНГ, спорт
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