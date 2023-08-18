Драка на пляже Иссык-Куля. Возбуждено уголовное дело

По факту инцидента между арендаторами скутера и отдыхавшими, имевшее место 16-августа в пляжной зоне вблизи центра отдыха "Радуга Вест" села Кош-Кол, следственной службой ОВД Иссык-Кульского района возбуждены уголовные дела по статье 280 (Хулиганство) УК КР. Об этом сообщает пресс-служба УВД региона.

По ее данным, ранее в рамках досудебного производства были установлены личности участников инцидента. Ими оказались, арендаторы скутера - 18-летние житель города Бишкек А.Ж., жители села Кош-Кол С.А. и Б.Э., а также отдыхающие - граждане Кыргызской Республики, проживающие в городе Алматы Республики Казахстан, 55-летний С.Д и его сын 27-летний С.Э., которые были доставлены в следственную службу ОВД Иссык-Кульского района.

Обеими сторонами были написаны заявления, которые были зарегистрированы в электронном журнале учета информации ОВД Иссык-Кульского района и было начато досудебное производство.

В ходе опроса участников инцидента, свидетелей, а также после изучения видео съемок из камер видеонаблюдения и представленных очевидцами, следственной службой установлено, что инцидент произошла из – за спора отведенной времени катания на скутере. В результате словесных разногласий, отдыхающий 27-летний С.Э. первым ударил арендатора скутера 18-летнего С.А., а после чего другие арендаторы скутера нанесли побои отдыхающим отцу и сыну.

В рамках возбужденных уголовных дел, арендаторы скутера 18-летние житель города Бишкек А.Ж., житель села Кош-Кол С.А., а также гражданин Кыргызской Республики, проживающий в городе Алматы Республики Казахстан, 27-летний С.Э. были водворены в ИВС ОВД Иссык-Кульского района до принятия меры пресечении судом. Ведется следствие.