В Бишкеке домушник вытащил из квартиры 704800 сомов. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

По ее данным, 2 мая 2023 года в милицию обратился гражданин О.Н. с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц, которые в указанный день текущего года, путем подбора ключа от замка входной двери, незаконно проникли в одну из квартир многоэтажного дома, откуда тайно похитили денежные средства в сумме 704 800 сомов. После чего скрылись в неизвестном направлении.

По данному факту было возбужденно уголовное дело по статье 205 (кража) УК Кыргызской Республики.

В ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий был задержан гражданин Республики Казахстан М.Т. 1981 года рождения, ранее судимый за совершение аналогичных фактов преступлений. По решению суда задержанного водворили в СИЗО-1 на 2 месяца.