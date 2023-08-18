Консультанты из Германии помогают внедрять систему ипотечного кредитования

Жилищно-сберегательная кредитная компания "Народная жилищная компания" (далее ЖСКК), являющаяся дочерней компанией ГИК, внедряет в Кыргызстане систему жилищных сбережений Баушпаркассе. Баушпаркассе – это система жилищных сбережений в Германии, благодаря которому каждый человек имеет возможность получить ипотечный кредит по доступным процентным ставкам. Управляющий директор Ассоциации Баушпаркассе в Германии Кристиан Кониг рассказал нашему изданию о преимуществах этой системы ипотечного кредитования.

"Каждый год мы выдаем порядка 40 млрд евро в виде ипотечных кредитов, на данный момент в Германии у нас имеются 26 млн. действующих договоров. Посредством системы Баушпаркассе мы предоставляем возможность своим клиентам получать ипотечные кредиты для улучшения своих жилищных условий. По этой системе мы предоставляем кредиты гражданам со средним и низким доходом. По сравнению с другими аналогичными институтами наши кредиты по более низкой процентной ставке. Ставка по кредиту является фиксированной на весь срок соглашения. Я вам сейчас наглядно приведу пример, разницу между процентными ставками Баушпаркассе и другими. Если в других кредитных институтах аналогичные кредиты предоставляются по ставке от 4-х до 6%, то процентная ставка в Баушпаркассе составляет максимум 2%.

Это и является причиной того, что у нас увеличивается клиентская база", - сказал он.

По словам Кристиана Конига, уже на протяжении более 100 лет правительство Германии активно поддерживает систему Баушпаркассе, чтобы жилье для граждан стало более доступным.

"Данная система успешно работает не только в Германии, но и во многих странах мира и успешно себя зарекомендовала. Также данная система успешно работает в Казахстане, по системе Баушпаркассе ипотеку по доступной процентной ставке выдает "Отбасы Банк". Данная система ипотечного кредитования там уже работает на протяжении более 15 лет и на данный момент мы видим очень хорошие результаты. Сейчас уже каждый третий активный гражданин Казахстана имеет жилищный депозит в Отбасы Банке. У граждан Казахстана есть очень хорошая возможность накопить свои сбережения и далее получить выгодный кредит на приобретения жилья.

В Кыргызстане данная система начала реализоваться через ЖСКК. Мы уверены в том, что система жилищных сбережений будет развиваться в Кыргызстане достаточно успешно, для этого есть все предпосылки. Мы со своей стороны готовы оказывать поддержку в развитии данной системы чтобы у всех граждан Кыргызской Республики была возможность приобретать свое жилье.

Мы считаем, что данная система имеет очень хорошие перспективы так как на данный момент местные банки не в состоянии предоставить ипотечные кредиты гражданам с низким доходом. Глобальный кризис 2008-года нам наглядно продемонстрировал что банковская система к сожалению может быть не стабильной. Данный кризис возник по причине того, что было большое количество внешних заимствований. На примере жилищно-сберегательной системы в данном случае все средства накапливаются за счет личных вложений граждан. Т.е. данная система является более надежной. Система контрактных сбережений является очень важным инструментом для развития социального и экономического положения в стране, так как не все граждане имеют доступ к банковским услугам", - добавил он.